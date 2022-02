All cars in GRID Legends – Full list

GRID Legends offers an eclectic mix of cars, and from notable makers from around the world. These brands include household names, such as Ford, Ferrari, Volkswagen, and Koenigsegg. Users will be able to take these beauties out for a spin, but if you want the full list of cars that are in GRID Legends, you’ve come to the right place. Here’s the full breakdown of this list, sorted by tier.

Touring

Renault Clio Cup

Volkswagen Golf GT1

BMW E46 M3 GTR

Opel Astra VS Coupe

Ford Sierra RS500 Cosworth Group A

Nissan Skyline GT-R Group A (R32)

Audi A4 Quattto

Renault Laguna Touring Car

Alfa Romeo 155 TS

Volvo 850 Estate Touring Car

BMW M3 Touring Car

Ford Sierra RS500 Cosowrth

Ford Focus TC-2

Subaru WRX STI TC-2

Audi RS 3 LMS

Holden ZB Commodore Supercar

Chevrolet Camaro Super Tourer

Ford Falcon FG X Supercar

Honda NSX-GT

Nissan GT-R (Super GT GT500 Class Racing Car)

BMW M1 Turbo Group 5

Ford Capri Turbo Group 5

Porsche 935/78 Group 5 “Moby Dick”

Tuner

Audi R8 1:1

Mazda MX-5

Dodge Challenger SRT Demon

Ford Mustang Shelby GT500

Chevrolet Corvette ZR1

Mitsubishi Lancer Evolution IX Time Attack

Nissan Silvia Time Attack Spec (S15)

MCA Hammerhead Nissan Silvia (S13)

Honda CRX MightyMouse

Mitsubishi Lancer Evolution V1 Time Attack

Auto Gallery Nissan Skyline GT-R (R32)

Honda Civic FD2

Mazda RX-7 Panspeed

Subaru Impreza WRX Tomei Cusco

Ford Mustang Mach 1 Modified

Chevrolet Camaro Z28 Modified

Pontiac Firebird Modified

Chevrolet Camaro SSX Concept

Subaru BRZ Modified

Honda S2000 Modified

Datsun 240Z (S30) Modified

Nissan 300ZX (Z32) Modified

Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC10) Modified

Nissan Skyline GT-R Time Attack (R34)

GT

Ginetta G40 GT5

Porsche 962C

Ginetta G55 GT4

Aston Martin Vantage GT4

Ford Mustang GT4

Porsche 911 GT4 (997)

Chevrolet Camaro GT4.R

Mazda 7878

Nissan 35OX (Z33) GR.2

Porsche 911 RSR

Chevrolet Corvette C7.R

Ferrari 488 GTE

Aston Martin Vantage GTE

SRT Viper GTS-R

Ford GT GTE

Ginetta G55 GT3

BMW M6 GT2

Renault R.S. O1

Cadillac DPi-V.R.

Belta Enduro 24 T

Porsche 911 GT-1

Panoz GTR-1

Lotus Elise GT1

Drift

Nissan 37OZ Drift

Nissan Silvia S15 Drift

Mitsubishi Lancer Evolution X Drift-Tuned

Subaru BRZ Drift-Tuned

Mazda RX-7 FD35 Drift-Tuned

Track Day

Koenigsegg Jesko

Lotus Elise S Cup R

Mini Hatch JCW

Lancia Delta HF Integrale Super Hatch

Audi S1 Quattro Concept

Ford GT

Ferrari 599XX Evo

Alfa Romeo Giulia GTAm

Porsche 911 GT3 RS (991.1)

Aston Martin Valkyrie

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Koenigsegg Agera RS

Ferrari FXX-K Evo

Aston Martin Vulcan AMR Pro

Mazda Furai

Ferrari FXX

Brabham BT62

Pagani Zonda Revolucion

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept

Shelby Cobra 289 FIA

Ginetta G56 GTA

Open Wheel Racing

Jupiter Formula X

Beltra Open Wheel

JEDI – F1000 SPEC

Renault R26

Ariel Atom 3.5

KTM X-BOW R

Trucks

Dumont T36 Brawler Sport

DMG Colossus

Dumont Stampede

Dumont T37 Wolf

Electric

Lotus Evija

Jaguar I-Pace eTrophy

Porsche Taycan Turbo S

Beltra Icon Mk5

Beltra FX – 73 FAF

Tushek TS 900 Racer Pro

Specials

Nissan 300ZX Turbo Le Mans

Ferrari F40 LM

Ferrari 512 88 LM

Jupiter Classic Stock

Volkswagen Cup Car

Porsche 917/30

McLaren M80

Ferrari F430 Challenge

Mini Miglia Challenge

Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Alpine A110 1800 Group 4

Ferrari 364 GT84 Competizione

Lancia Stratos

Jupiter San Marino Oval Stock

Ford GT40

Ferrari 330 P4

Note: This list is as of February 25, 2022.