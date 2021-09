All cars included in Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 was first announced last year, during Sony’s PlayStation 5 reveal event back in 2020. Though no release date was made official by developer Polyphony Digital, players expected the title to release sometime late this year. However, due to COVID-related production challenges, the release date was pushed back and is now set to release in March of 2022. Despite the production setbacks, motorheads can still find out what vehicles are confirmed to be in the upcoming GT entry.

Here is a list of all the confirmed cars at the time of this writing, separated by manufacturer and courtesy of compilations from the community:

Abarth

Abarth 500 ’09

Alpine

Alpine Vision Gran Turismo 2017

Alfa Romeo

Alfa Romeo 4C Gr.3

Alfa Romeo 8C 2900*

Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI ’93

Aston Martin

Aston Martin DB3S CN.1 ’53

Aston Martin DB5*

Aston Martin DBR9 GT1 ’10

Aston Martin DB11 ’16

Aston Martin DP-100 Vision Gran Turismo

Aston Martin V12 Vantage GT3 ’12

Audi

Audi R8 4.2 FSI R tronic ’07

Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) ’15

BAC

BAC Mono*

Bugatti

Bugatti Vision Gran Turismo Gr.1

BMW

BMW M3 GT (BMW Motorsport) ’11

BMW M4 Gr.4

Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package ’18

Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept ’59

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Chevrolet Corvette C7 Gr.4

Chevrolet Corvette Coupe (C2) ’63

Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3) ’69

Chevrolet Corvette Stingray (C7) ’14

Citroën

GT by Citroën Gr.4

GT by Citroën Race Car Gr.3

DeTomaso

De Tomaso Mangusta ’69

Dodge

Dodge Super Bee ’70

Dodge Viper GTS ’02

Dodge Viper SRT-10 Coupe ’06

Dodge Viper SRT GT3-R ’15

SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Gr.1

Ferrari

Ferrari 330 P4 ’67

Ferrari 458 Italia Gr.4

Ferrari FXX-K*

Ford

Ford GT ’06

Ford GT ’17

Ford GT40 ’66

Ford GT Race Car ’18

Ford GT LM Spec II Test Car

Ford Mark IV Race Car ’67

Ford Mustang GT Premium Fastback ’15

Ford Mustang Boss 429 ’69

Ford Mustang Gr.3

Ford Mustang Gr.4

Ford Mustang Gr.B Rally Car

Honda

Honda BEAT ’91

Honda Fit Hybrid ’14

Honda INTEGRA TYPE R (DC2) ’98

Honda NSX ’17

Honda NSX Type R ’92

Honda NSX Gr.3

Honda S660 ’15

Honda S800 ’66

Hyundai

Hyundai Genesis Gr.3

Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo Gr.1

Jaguar

Jaguar F-type Gr.3

Jaguar F-type Gr.4

Jaguar Vision Gran Turismo SV

Jaguar XJ13 ’66

Jeep

Willys Jeep MB*

Lamborghini

Lamborghini Diablo GT ’00

Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo

Lamborghini Huracán Gr.4

Lamborghini Huracán GT3 ’15

Lamborghini Murcielago LP640 ’09

Lancia

Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione ’91

Lexus

Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) ’17

Mazda

Mazda 787B ’91

Mazda Demio XD Touring ’15

Mazda LM55 Vision Gran Turismo Gr.1

Mazda RX-Vision ’15

Mazda RX-Vision GT3 Concept

Mazda RX-7 GT-X (FC) ’90

Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) ’02

McLaren

McLaren F1 ’94

McLaren F1 GTR – BMW (Kokusai Kaihatsu UK Racing) ’95

McLaren Ultimate Vision Gran Turismo

Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) ’16

Mercedes-Benz 300SL W194*

Mercedes-Benz AMG Mercedes CLK-LM ’98

Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo

Mercedes-Benz SLS AMG GT3 ’11

Mitsubishi

Mitsubishi GTO Twin Turbo ’91

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Mitsubishi Lancer Evolution V GSR ’98

Nissan

Nissan Fairlady Z (Z34) ’08

Nissan GT-R Premium Edition ’17

Nissan PENNZOIL Nismo GT-R ’99

Nissan R92CP ’92

Nissan SILVIA K’s Dia Selection (S13) ’90

Nissan SILVIA Q’s (S13) ’88

Nissan SILVIA spec-R AERO (S15) ’02

Nissan SKYLINE Hard Top 2000GT-R (KPGC10) ’70

Nissan SKYLINE GT-R V • spec II (R32) ’94

Nissan SKYLINE GT-R V • spec (R33) ’97

Nissan SKYLINE GT-R V • spec II Nür (R34) ’02

Peugeot

Peugeot RCZ Gr.4

Peugeot RCZ GT Line ’15

Plymouth

Plymouth XNR Ghia Roadster ’60

Porsche

Porsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster ’56

Porsche 356 A/1500 GS Carrera ’56

Porsche 550 A Spyder*

Porsche 911 GT1 Strassenversion*

Porsche 911 RSR (991) ’17

Porsche 911 Turbo (930) ’81

Porsche 911 GT3 RS (991) ’16

Porsche 917K*

Porsche 917 Living Legend

Porsche 919 Hybrid (Porsche Team) ’16

Porsche 962 C ’88

Porsche Carrera GT*

Porsche Taycan Turbo S ’19

Renault Sport

Renault Sport Clio V6 24V ’00

Shelby

Shelby Cobra Daytona Coupe ’64

Shelby GT350 ’65

Subaru

Subaru Falken Tires/Turn 14 Distribution BRZ ’17

Subaru IMPREZA Premium Sport Coupe 22B-STi Version ’98

Subaru WRX Gr.3

Subaru WRX Gr.4

Subaru WRX Gr.B Rally Car

Toyota

Toyota 86 GT ’15

Toyota Aqua S ’11

Toyota Castrol TOM’S SUPRA ’97

Toyota COROLLA LEVIN GT-APEX (AE86) ’83

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3

Toyota GR 86 ’21

Toyota GR Supra RZ ’19

Toyota GR Supra Racing Concept ’18

Toyota GR Supra (Nürburgring ’19 Livery)

Toyota GR Yaris 1st Edition RZ “High Performance” ’20

Toyota MR2 GT-S ’97

Toyota SPORTS 800 ’65

Toyota SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) ’83

Toyota SUPRA RZ ’97

Toyota SUPRA 3.0GT Turbo A ’88

Volkswagen

Volkswagen Beetle Gr.3

Volkswagen Golf VII GTI ’14

Volkswagen Scirocco R ’10

For quite a few of these cars, the model year has yet to be determined, these specific cars have been distinguished with an asterisk (*). It should be noted that there is a Porsche concept car on the box cover for Gran Turismo 7 that has yet to be given a final name.