Every course in WRC 10 – Full list

WRC 10 has officially launched, and this year’s game features several new countries and courses that were not featured in WRC 9. WRC fans can test their strength on a variety of courses from around the world, in countries including Monte Carlo, Croatia, and Japan, just to name a few. So, what’s the full course list for WRC 10? Let’s take a look:

Monte Carlo

Shakedown

Agnieres-en-Devoluy

Agnieres-en-Devoluy (reverse)

Luceram

Luceram (reverse)

Col de Braus

La Bollene-Vesuby

La Bollene-Vesuby (reverse)

Croatia

Shakedown

Grdanjci

Grdanjci (reverse)

Jaskovo

Jaskovo (reverse)

Rude

Rude (reverse)

Kostanjevac

Kostanjevac (reverse)

Sweden

Shakedown

Torsby

Torsby (reverse)

Vargasen

Vargasen (reverse)

Knon

Knon (reverse)

Karlstad

Mexico

Media Luna

Media Luna (reverse)

Ibarrilla

Ibarrilla (reverse)

El Chocolate

El Chocolate (reverse)

Autodromo de Leon

Portugal

Shakedown

Felgueiras

Felgueiras (reverse)

Arganil

Arganil (reverse)

Cabeceiras de Basto

Cabeceiras de Basto (reverse)

Lousada

Italy – Sardinia

Sardinia Shakedown

Baranta

Baranta (reverse)

Lerno

Lerno (reverse)

Monti di Ala

Monti di Ala (reverse)

Ittiri Arena

Kenya

Shakedown

Ngema

Ngema (reverse)

Seyabei

Seyabei (reverse)

Ntulele

Ntulele (reverse)

Kasarani

Estonia

Shakedown

Elva

Elva (reverse)

Otepaa

Otepaa (reverse)

Kanepi

Kanepi (reverse)

Tartu

Chile

Shakedown

Lircay

Lircay (reverse)

Biobio

Biobio (reverse)

Pelun

Pelun (reverse)

El Puma

El Puma (reverse)

Finland

Shakedown

Arvaja

Arvaja (reverse)

Pihlajakoski

Pihlajakoski (reverse)

Laukka

Laukka (reverse)

Harju

Wales

Shakedown

Hafren

Hafren (reverse)

Great Orme

Great Orme (reverse)

Brenig

Brenig (reverse)

Dyfi

Dyfi (reverse)

Spain

Shakedown

Riudecanyes

Riudecanyes (reverse)

Savalla (reverse)

Querol

Querol (reverse)

Barcelona

Japan

Shakedown

Okazaki

Okazaki (reverse)

Nagakute

Nagakute (reverse)

Shinshiro

Shinshiro (reverse)

Shitara

Shitara (reverse)

There are also various anniversary courses in WRC 10. Those courses are as follows:

Monte Carlo

Rallye Monte Carlo 1984

Rallye Monte Carlo 1985

Sweden

Rally Sweden 2004

Rally Sweden 2011

Kenya

Safari Rally 1993

Greece

Acropolis Rally 1973

Acropolis Rally 1983

Acropolis Rally 1987

Italy – Sanremo

Rallye Sanremo 1974

Rallye Sanremo 1981

Rallye Sanremo 1997

Rallye Sanremo 1998

New Zealand

Rally New Zealand 1986

Rally New Zealand 1992

Rally New Zealand 2007

Spain