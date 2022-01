Refining minerals and resources is a core part of No Man’s Sky. You’ll need to refine all sorts of items to create others so you can craft building parts, vehicles, upgrades for your Exosuit, Multi-Tool, ship, and much more. However, it’s difficult to know what minerals you need to refine to create the items you need, which is why we’ve put together this comprehensive list of all Refiner recipes in No Man’s Sky.

Portable Refiner recipes

The following are every recipe that you can use in the Portable Refiner. This is the most basic Refiner, one you’ll get early on in the game.

Input : 1 Oxygen – Output : 1 Carbon

: 1 Oxygen – : 1 Carbon Input : 1 Condensed Carbon – Output : 2 Carbon

: 1 Condensed Carbon – : 2 Carbon Input : 1 Fungal Mould – Output : 2 Carbon

: 1 Fungal Mould – : 2 Carbon Input : 1 Gamma Root – Output : 2 Carbon

: 1 Gamma Root – : 2 Carbon Input : 1 Cactus Flesh – Output : 2 Carbon

: 1 Cactus Flesh – : 2 Carbon Input : 1 Solanium – Output : 2 Carbon

: 1 Solanium – : 2 Carbon Input : 1 Star Bulb – Output : 2 Carbon

: 1 Star Bulb – : 2 Carbon Input : 2 Salt – Output : 1 Chlorine

: 2 Salt – : 1 Chlorine Input : 1 Cadmium – Output : 1 Chromatic Metal

: 1 Cadmium – : 1 Chromatic Metal Input : 2 Copper – Output : 1 Chromatic Metal

: 2 Copper – : 1 Chromatic Metal Input : 1 Activated Copper – Output : 1 Chromatic Metal

: 1 Activated Copper – : 1 Chromatic Metal Input : 1 Activated Cadmium – Output : 2 Chromatic Metal

: 1 Activated Cadmium – : 2 Chromatic Metal Input : 2 Emeril – Output : 3 Chromatic Metal

: 2 Emeril – : 3 Chromatic Metal Input : 1 Activated Emeril – Output : 3 Chromatic Metal

: 1 Activated Emeril – : 3 Chromatic Metal Input : 2 Indium – Output : 4 Chromatic Metal

: 2 Indium – : 4 Chromatic Metal Input : 1 Activated Indium – Output : 4 Chromatic Metal

: 1 Activated Indium – : 4 Chromatic Metal Input : 1 Ionised Cobalt – Output : 2 Cobalt

: 1 Ionised Cobalt – : 2 Cobalt Input : 1 Cyto-Phosphate – Output : 1 Condensed Carbon

: 1 Cyto-Phosphate – : 1 Condensed Carbon Input : 2 Carbon – Output : 1 Condensed Carbon

: 2 Carbon – : 1 Condensed Carbon Input : 30 Di-hydrogen – Output : 1 Di-hydrogen Jelly

: 30 Di-hydrogen – : 1 Di-hydrogen Jelly Input : 5 Tritium – Output : 1 Di-hydrogen

: 5 Tritium – : 1 Di-hydrogen Input : 1 Di-hydrogen Jelly – Output : 50 Di-hydrogen

: 1 Di-hydrogen Jelly – : 50 Di-hydrogen Input : 3 Mordite – Output : 1 Faecium

: 3 Mordite – : 1 Faecium Input : 1 Paraffinium – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Paraffinium – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Pyrite – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Pyrite – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Ammonia – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Ammonia – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Uranium – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Uranium – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Dioxite – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Dioxite – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Phosphorus – Output : 1 Ferrite Dust

: 1 Phosphorus – : 1 Ferrite Dust Input : 1 Rusted Metal – Output : 2 Ferrite Dust

: 1 Rusted Metal – : 2 Ferrite Dust Input : 40 Frost Crystal – Output : 1 Glass

: 40 Frost Crystal – : 1 Glass Input : 40 Sillicate Powder – Output : 1 Glass

: 40 Sillicate Powder – : 1 Glass Input : 1 Hexit – Output : 1 Gold

: 1 Hexit – : 1 Gold Input : 1 Living Pearl – Output : 100 Gold

: 1 Living Pearl – : 100 Gold Input : 1 Lemmium – Output : 125 Gold

: 1 Lemmium – : 125 Gold Input : 1 Magno-Gold – Output : 125 Gold

: 1 Magno-Gold – : 125 Gold Input : 1 Grantine – Output : 125 Gold

: 1 Grantine – : 125 Gold Input : 2 Cobalt – Output : 1 Ionised Cobalt

: 2 Cobalt – : 1 Ionised Cobalt Input : 1 Viscous Fluids – Output : 1 Living Slime

: 1 Viscous Fluids – : 1 Living Slime Input : 1 Hypnotic Eye – Output : 50 Living Slime

: 1 Hypnotic Eye – : 50 Living Slime Input : 2 Pure Ferrite – Output : 1 Magnetised Ferrite

: 2 Pure Ferrite – : 1 Magnetised Ferrite Input : 2 Faecium – Output : 2 Mordite

: 2 Faecium – : 2 Mordite Input : 35 Platinum – Output : 1 Nanite Cluster

: 35 Platinum – : 1 Nanite Cluster Input : 25 Pugneum – Output : 1 Nanite Cluster

: 25 Pugneum – : 1 Nanite Cluster Input : 5 Runaway Mould – Output : 1 Nanite Cluster

: 5 Runaway Mould – : 1 Nanite Cluster Input : 1 Salvaged Data – Output : 15 Nanite Clusters

: 1 Salvaged Data – : 15 Nanite Clusters Input : 1 Hadal Core – Output : 50 Nanite Clusters

: 1 Hadal Core – : 50 Nanite Clusters Input : 1 Larval Core – Output : 50 Nanite Clusters

: 1 Larval Core – : 50 Nanite Clusters Input : 3 Radon – Output : 1 Nitrogen

: 3 Radon – : 1 Nitrogen Input : 3 Kelp Sac – Output : 1 Oxygen

: 3 Kelp Sac – : 1 Oxygen Input : 1 Geodesite – Output : 250 Platinum

: 1 Geodesite – : 250 Platinum Input : 1 Iridesite – Output : 250 Platinum

: 1 Iridesite – : 250 Platinum Input : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Pure Ferrite

: 1 Ferrite Dust – : 1 Pure Ferrite Input : 1 Rare Metal Element – Output : 150 Pure Ferrite

: 1 Rare Metal Element – : 150 Pure Ferrite Input : 1 Magnetised Ferrite – Output : 2 Pure Ferrite

: 1 Magnetised Ferrite – : 2 Pure Ferrite Input : 1 Gold – Output : 1 Pyrite

: 1 Gold – : 1 Pyrite Input : 3 Sulphurine – Output : 1 Radon

: 3 Sulphurine – : 1 Radon Input : 1 Living Slime – Output : 1 Runaway Mould

: 1 Living Slime – : 1 Runaway Mould Input : 1 Chlorine – Output : 2 Salt

: 1 Chlorine – : 2 Salt Input : 1 Aronium – Output : 250 Silver

: 1 Aronium – : 250 Silver Input : 1 Dirty Bronze – Output : 250 Silver

: 1 Dirty Bronze – : 250 Silver Input : 1 Herox – Output : 250 Silver

: 1 Herox – : 250 Silver Input : 2 Sodium – Output : 1 Sodium Nitrate

: 2 Sodium – : 1 Sodium Nitrate Input : 1 Crystal Sulphide – Output : 50 Sodium Nitrate

: 1 Crystal Sulphide – : 50 Sodium Nitrate Input : 1 Marrow Bulb – Output : 1 Sodium

: 1 Marrow Bulb – : 1 Sodium Input : 1 Sodium Nitrate – Output : 2 Sodium

: 1 Sodium Nitrate – : 2 Sodium Input : 3 Nitrogen – Output : 1 Sulphurine

: 3 Nitrogen – : 1 Sulphurine Input: 1 Residual Goop – Output: 1 Viscous Fluids

Medium Refiner recipes

Unlike the Portable Refiner, you can put two resources into the Medium Refiner, changing the output of the device. All the recipes for the Medium Refiner are as follows.

Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Di-hydrogen – Output : 1 Ammonia

: 1 Nitrogen + : 1 Di-hydrogen – : 1 Ammonia Input 1 : 2 Paraffinium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Ammonia

: 2 Paraffinium + : 1 Ferrite Dust – : 1 Ammonia Input 1 : 1 Paraffinium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Ammonia

: 1 Paraffinium + : 1 Pure Ferrite – : 1 Ammonia Input 1 : 2 Fungal Mould + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Ammonia

: 2 Fungal Mould + : 1 Salt – : 1 Ammonia Input 1 : 2 Pyrite + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Cactus Flesh Input 1 : 2 Pyrite + Input 2 : 1 Sulphurine – Output : 1 Cactus Flesh

: 2 Pyrite + : 1 Oxygen – : 1 Cactus Flesh : 2 Pyrite + : 1 Sulphurine – : 1 Cactus Flesh Input 1 : 1 Pyrite + Input 2 : 1 Cactus Flesh – Output : 2 Cactus Flesh

: 1 Pyrite + : 1 Cactus Flesh – : 2 Cactus Flesh Input 1 : 1 Cadmium + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 2 Cadmium Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Chlorine

: 1 Cadmium + : 1 Chromatic Metal – : 2 Cadmium : 1 Kelp Sac + : 1 Oxygen – : 2 Chlorine Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 2 Chlorine

: 1 Kelp Sac + : 1 Pugneum – : 2 Chlorine Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Salt – Output : 2 Chlorine

: 1 Kelp Sac + : 1 Salt – : 2 Chlorine Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Chlorine – Output : 2 Chlorine

: 1 Kelp Sac + : 1 Chlorine – : 2 Chlorine Input 1 : 2 Salt + Input 2 : 2 Oxygen – Output : 5 Chlorine

: 2 Salt + : 2 Oxygen – : 5 Chlorine Input 1 : 1 Chlorine + Input 2 : 2 Oxygen – Output : 6 Chlorine

: 1 Chlorine + : 2 Oxygen – : 6 Chlorine Input 1 : 1 Copper + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Chromatic Metal

: 1 Copper + : 1 Pure Ferrite – : 1 Chromatic Metal Input 1 : 1 Cadmium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 2 Chromatic Metal

: 1 Cadmium + : 1 Pure Ferrite – : 2 Chromatic Metal Input 1 : 1 Activated Copper + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 2 Chromatic Metal

: 1 Activated Copper + : 1 Pure Ferrite – : 2 Chromatic Metal Input 1 : 1 Emeril + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 3 Chromatic Metal

: 1 Emeril + : 1 Pure Ferrite – : 3 Chromatic Metal Input 1 : 1 Indium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 4 Chromatic Metal

: 1 Indium + : 1 Pure Ferrite – : 4 Chromatic Metal Input 1 : 1 Activated Cadmium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 4 Chromatic Metal

: 1 Activated Cadmium + : 1 Pure Ferrite – : 4 Chromatic Metal Input 1 : 1 Activated Emeril + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 6 Chromatic Metal

: 1 Activated Emeril + : 1 Pure Ferrite – : 6 Chromatic Metal Input 1 : 1 Activated Indium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 8 Chromatic Metal

: 1 Activated Indium + : 1 Pure Ferrite – : 8 Chromatic Metal Input 1 : 1 Uranium + Input 2 : 1 Di-hydrogen – Output : 2 Condensed Carbon

: 1 Uranium + : 1 Di-hydrogen – : 2 Condensed Carbon Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Carbon – Output : 2 Condensed Carbon

: 1 Faecium + : 1 Carbon – : 2 Condensed Carbon Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Mordite – Output : 2 Condensed Carbon

: 1 Faecium + : 1 Mordite – : 2 Condensed Carbon Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 3 Condensed Carbon

: 1 Faecium + : 1 Condensed Carbon – : 3 Condensed Carbon Input 1 : 1 Carbon + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 5 Condensed Carbon

: 1 Carbon + : 1 Oxygen – : 5 Condensed Carbon Input 1 : 1 Condensed Carbon + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 6 Condensed Carbon

: 1 Condensed Carbon + : 1 Oxygen – : 6 Condensed Carbon Input 1 : 1 Copper + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 2 Copper

: 1 Copper + : 1 Chromatic Metal – : 2 Copper Input 1 : 1 Di-hydrogen + Input 2 : 1 Tritium – Output : 1 Deuterium

: 1 Di-hydrogen + : 1 Tritium – : 1 Deuterium Input 1 : 1 Carbon + Input 2 : 1 Sodium Nitrate – Output : 1 Dioxite

: 1 Carbon + : 1 Sodium Nitrate – : 1 Dioxite Input 1 : 2 Ammonia + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Dioxite

: 2 Ammonia + : 1 Ferrite Dust – : 1 Dioxite Input 1 : 2 Ammonia + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Dioxite

: 2 Ammonia + : 1 Pure Ferrite – : 1 Dioxite Input 1 : 1 Frost Crystal + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Dioxite

: 1 Frost Crystal + : 1 Salt – : 1 Dioxite Input 1 : 1 Condensed Carbon + Input 2 : 1 Sodium Nitrate – Output : 2 Dioxite

: 1 Condensed Carbon + : 1 Sodium Nitrate – : 2 Dioxite Input 1 : 1 Emeril + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 4 Emeril

: 1 Emeril + : 1 Chromatic Metal – : 4 Emeril Input 1 : 1 Di-hydrogen + Input 2 : 1 Carbon – Output : 1 Faeceum

: 1 Di-hydrogen + : 1 Carbon – : 1 Faeceum Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Nitrogen – Output : 1 Faeceum

: 1 Sulphurine + : 1 Nitrogen – : 1 Faeceum Input 1 : 2 Carbon + Input 2 : 1 Mordite – Output : 3 Faeceum

: 2 Carbon + : 1 Mordite – : 3 Faeceum Input 1 : 1 Faeceum + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 3 Faeceum

: 1 Faeceum + : 1 Oxygen – : 3 Faeceum Input 1 : 1 Condensed Carbon + Input 2 : 1 Mordite – Output : 4 Faeceum

: 1 Condensed Carbon + : 1 Mordite – : 4 Faeceum Input 1 : 2 Doxite + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Frost Crystal

: 2 Doxite + : 1 Oxygen – : 1 Frost Crystal Input 1 : 1 Doxite + Input 2 : 1 Radon – Output : 1 Frost Crystal

: 1 Doxite + : 1 Radon – : 1 Frost Crystal Input 1 : 1 Doxite + Input 2 : 1 Frost Crystal – Output : 2 Frost Crystal

: 1 Doxite + : 1 Frost Crystal – : 2 Frost Crystal Input 1 : 2 Ammonia + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Fungal Mould

: 2 Ammonia + : 1 Oxygen – : 1 Fungal Mould Input 1 : 1 Ammonia + Input 2 : 1 Nitrogen – Output : 1 Fungal Mould

: 1 Ammonia + : 1 Nitrogen – : 1 Fungal Mould Input 1 : 1 Ammonia + Input 2 : 1 Fungal Mould – Output : 2 Fungal Mould

: 1 Ammonia + : 1 Fungal Mould – : 2 Fungal Mould Input 1 : 2 Uranium + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Gamma Root

: 2 Uranium + : 1 Oxygen – : 1 Gamma Root Input 1 : 1 Uranium + Input 2 : 1 Radon – Output : 1 Gamma Root

: 1 Uranium + : 1 Radon – : 1 Gamma Root Input 1 : 1 Uranium + Input 2 : 1 Gamma Root – Output : 2 Gamma Root

: 1 Uranium + : 1 Gamma Root – : 2 Gamma Root Input 1 : 50 Cyto-phosphate + Input 2 : 50 Salt – Output : 1 Glass

: 50 Cyto-phosphate + : 50 Salt – : 1 Glass Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Residual Goop – Output : 1 Gold

: 1 Faecium + : 1 Residual Goop – : 1 Gold Input 1 : 1 Mordite + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 1 Gold

: 1 Mordite + : 1 Pugneum – : 1 Gold Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 2 Gold

: 1 Faecium + : 1 Pugneum – : 2 Gold Input 1 : 1 Indium + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 2 Indium

: 1 Indium + : 1 Chromatic Metal – : 2 Indium Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Ionised Cobalt

: 1 Marrow Bulb + : 1 Oxygen – : 2 Ionised Cobalt Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 2 Ionised Cobalt

: 1 Marrow Bulb + : 1 Pugneum – : 2 Ionised Cobalt Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Cobalt – Output : 2 Ionised Cobalt

: 1 Marrow Bulb + : 1 Cobalt – : 2 Ionised Cobalt Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Ionised Cobalt – Output : 2 Ionised Cobalt

: 1 Marrow Bulb + : 1 Ionised Cobalt – : 2 Ionised Cobalt Input 1 : 2 Cobalt + Input 2 : 2 Oxygen – Output : 5 Ionised Cobalt

: 2 Cobalt + : 2 Oxygen – : 5 Ionised Cobalt Input 1 : 1 Ionised Cobalt + Input 2 : 2 Oxygen – Output : 6 Ionised Cobalt

: 1 Ionised Cobalt + : 2 Oxygen – : 6 Ionised Cobalt Input 1 : 1 Salt + Input 2 : 1 Nitrogen – Output : 1 Kelp Sac

: 1 Salt + : 1 Nitrogen – : 1 Kelp Sac Input 1 : 1 Ferrite Dust + Input 2 : 1 Carbon – Output : 1 Magnetised Ferrite

: 1 Ferrite Dust + : 1 Carbon – : 1 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Copper + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Magnetised Ferrite

: 1 Copper + : 1 Ferrite Dust – : 1 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Platinum + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 10 Magnetised Ferrite

: 1 Platinum + : 1 Oxygen – : 10 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Ferrite Dust + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 2 Magnetised Ferrite

: 1 Ferrite Dust + : 1 Condensed Carbon – : 2 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Pure Ferrite + Input 2 : 1 Carbon – Output : 2 Magnetised Ferrite

: 1 Pure Ferrite + : 1 Carbon – : 2 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Cadmium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 2 Magnetised Ferrite

: 1 Cadmium + : 1 Ferrite Dust – : 2 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Activated Copper + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 2 Magnetised Ferrite

: 1 Activated Copper + : 1 Ferrite Dust – : 2 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Pure Ferrite + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 3 Magnetised Ferrite

: 1 Pure Ferrite + : 1 Condensed Carbon – : 3 Magnetised Ferrite Input 1 : 2 Pure Ferrite + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 3 Magnetised Ferrite

: 2 Pure Ferrite + : 1 Pugneum – : 3 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Emeril + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 3 Magnetised Ferrite

: 1 Emeril + : 1 Ferrite Dust – : 3 Magnetised Ferrite Input 1 : 3 Magnetised Ferrite + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 4 Magnetised Ferrite

: 3 Magnetised Ferrite + : 1 Pugneum – : 4 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Indium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 4 Magnetised Ferrite

: 1 Indium + : 1 Ferrite Dust – : 4 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Activated Cadmium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 4 Magnetised Ferrite

: 1 Activated Cadmium + : 1 Ferrite Dust – : 4 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Activated Emeril + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 6 Magnetised Ferrite

: 1 Activated Emeril + : 1 Ferrite Dust – : 6 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Activated Indium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 8 Magnetised Ferrite

: 1 Activated Indium + : 1 Ferrite Dust – : 8 Magnetised Ferrite Input 1 : 1 Cobalt + Input 2 : 1 Nitrogen – Output : 1 Marrow Bulb

: 1 Cobalt + : 1 Nitrogen – : 1 Marrow Bulb Input 1 : 2 Sodium + Input 2 : 1 Mordite – Output : 3 Marrow Bulb

: 2 Sodium + : 1 Mordite – : 3 Marrow Bulb Input 1 : 1 Sodium Nitrate + Input 2 : 1 Mordite – Output : 4 Marrow Bulb

: 1 Sodium Nitrate + : 1 Mordite – : 4 Marrow Bulb Input 1 : 1 Di-hydrogen + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 1 Mordite

: 1 Di-hydrogen + : 1 Condensed Carbon – : 1 Mordite Input 1 : 1 Carbon + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 1 Mordite

: 1 Carbon + : 1 Pugneum – : 1 Mordite Input 1 : 1 Condensed Carbon + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 2 Mordite

: 1 Condensed Carbon + : 1 Pugneum – : 2 Mordite Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Hexite – Output : 1 Nanite Cluster

: 1 Faecium + : 1 Hexite – : 1 Nanite Cluster Input 1 : 1 Radon + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Nitrogen

: 1 Radon + : 1 Oxygen – : 1 Nitrogen Input 1 : 1 Radon + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 1 Nitrogen

: 1 Radon + : 1 Chromatic Metal – : 1 Nitrogen Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Carbon – Output : 2 Oxygen

: 1 Kelp Sac + : 1 Carbon – : 2 Oxygen Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 2 Oxygen

: 1 Kelp Sac + : 1 Condensed Carbon – : 2 Oxygen Input 1 : 2 Pyrite + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Paraffinium

: 2 Pyrite + : 1 Ferrite Dust – : 1 Paraffinium Input 1 : 2 Pyrite + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Paraffinium

: 2 Pyrite + : 1 Pure Ferrite – : 1 Paraffinium Input 1 : 2 Star Bulb + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Paraffinium

: 2 Star Bulb + : 1 Salt – : 1 Paraffinium Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Paraffinium

: 1 Sulphurine + : 1 Ferrite Dust – : 1 Paraffinium Input 1 : 1 Silver + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Paraffinium

: 1 Silver + : 1 Oxygen – : 2 Paraffinium Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 2 Paraffinium

: 1 Sulphurine + : 1 Pure Ferrite – : 2 Paraffinium Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Magnetised Ferrite – Output : 3 Paraffinium

: 1 Sulphurine + : 1 Magnetised Ferrite – : 3 Paraffinium Input 1 : 2 Doxite + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Phosphorus

: 2 Doxite + : 1 Ferrite Dust – : 1 Phosphorus Input 1 : 2 Doxite + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Phosphorus

: 2 Doxite + : 1 Pure Ferrite – : 1 Phosphorus Input 1 : 2 Solanium + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Phosphorus

: 2 Solanium + : 1 Salt – : 1 Phosphorus Input 1 : 1 Gold + Input 2 : 1 Silver – Output : 1 Platinum

: 1 Gold + : 1 Silver – : 1 Platinum Input 1 : 2 Ferrite Dust + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 3 Pure Ferrite

: 2 Ferrite Dust + : 1 Pugneum – : 3 Pure Ferrite Input 1 : 2 Uranium + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Pyrite

: 2 Uranium + : 1 Ferrite Dust – : 1 Pyrite Input 1 : 2 Uranium + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Pyrite

: 2 Uranium + : 1 Pure Ferrite – : 1 Pyrite Input 1 : 2 Cactus Flesh + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Pyrite

: 2 Cactus Flesh + : 1 Salt – : 1 Pyrite Input 1 : 1 Gold + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Pyrite

: 1 Gold + : 1 Oxygen – : 2 Pyrite Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Radon

: 1 Sulphurine + : 1 Oxygen – : 1 Radon Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 1 Radon

: 1 Sulphurine + : 1 Chromatic Metal – : 1 Radon Input 1 : 1 Ferrite Dust + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Rusted Metal

: 1 Ferrite Dust + : 1 Oxygen – : 1 Rusted Metal Input 1 : 1 Pure Ferrite + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Rusted Metal

: 1 Pure Ferrite + : 1 Oxygen – : 2 Rusted Metal Input 1 : 1 Di-hydrogen + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Salt

: 1 Di-hydrogen + : 1 Oxygen – : 1 Salt Input 1 : 1 Sodium + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Sodium Nitrate

: 1 Sodium + : 1 Oxygen – : 1 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Carbon + Input 2 : 1 Sodium – Output : 1 Sodium Nitrate

: 1 Carbon + : 1 Sodium – : 1 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Sodium + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 1 Sodium Nitrate

: 1 Sodium + : 1 Pugneum – : 1 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Sodium – Output : 1 Sodium Nitrate

: 1 Nitrogen + : 1 Sodium – : 1 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Sodium Nitrate

: 1 Nitrogen + : 1 Ferrite Dust – : 1 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Sodium Nitrate + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Sodium Nitrate + : 1 Oxygen – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Condensed Carbon + Input 2 : 1 Sodium – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Condensed Carbon + : 1 Sodium – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Sodium Nitrate – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Nitrogen + : 1 Sodium Nitrate – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Sodium – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Marrow Bulb + : 1 Sodium – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Kelp Sac + Input 2 : 1 Sodium – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Kelp Sac + : 1 Sodium – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Sodium – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Faecium + : 1 Sodium – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Sodium Nitrate – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Marrow Bulb + : 1 Sodium Nitrate – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Kelp Sace + Input 2 : 1 Sodium Nitrate – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Kelp Sace + : 1 Sodium Nitrate – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Faecium + Input 2 : 1 Sodium – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Faecium + : 1 Sodium – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 2 Sodium Nitrate

: 1 Nitrogen + : 1 Pure Ferrite – : 2 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Sodium Nitrate + Input 2 : 1 Pugneum – Output : 3 Sodium Nitrate

: 1 Sodium Nitrate + : 1 Pugneum – : 3 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Magnetised Ferrite – Output : 3 Sodium Nitrate

: 1 Nitrogen + : 1 Magnetised Ferrite – : 3 Sodium Nitrate Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Carbon – Output : 2 Sodium

: 1 Marrow Bulb + : 1 Carbon – : 2 Sodium Input 1 : 1 Marrow Bulb + Input 2 : 1 Condensed Carbon – Output : 2 Sodium

: 1 Marrow Bulb + : 1 Condensed Carbon – : 2 Sodium Input 1 : 1 Sulphurine + Input 2 : 1 Di-hydrogen – Output : 1 Solanium

: 1 Sulphurine + : 1 Di-hydrogen – : 1 Solanium Input 1 : 2 Phosphorus + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Solanium

: 2 Phosphorus + : 1 Oxygen – : 1 Solanium Input 1 : 1 Phosphorus + Input 2 : 1 Sulphurine – Output : 1 Solanium

: 1 Phosphorus + : 1 Sulphurine – : 1 Solanium Input 1 : 1 Phosphorus + Input 2 : 1 Solanium – Output : 2 Solanium

: 1 Phosphorus + : 1 Solanium – : 2 Solanium Input 1 : 1 Paraffinium + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Star Bulb

: 1 Paraffinium + : 1 Oxygen – : 1 Star Bulb Input 1 : 1 Paraffinium + Input 2 : 1 Nitrogen – Output : 1 Star Bulb

: 1 Paraffinium + : 1 Nitrogen – : 1 Star Bulb Input 1 : 1 Paraffinium + Input 2 : 1 Star Bulb – Output : 2 Star Bulb

: 1 Paraffinium + : 1 Star Bulb – : 2 Star Bulb Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Oxygen – Output : 1 Sulphurine

: 1 Nitrogen + : 1 Oxygen – : 1 Sulphurine Input 1 : 1 Nitrogen + Input 2 : 1 Chromatic Metal – Output : 1 Sulphurine

: 1 Nitrogen + : 1 Chromatic Metal – : 1 Sulphurine Input 1 : 1 Radon + Input 2 : 1 Di-hydrogen – Output : 1 Uranium

: 1 Radon + : 1 Di-hydrogen – : 1 Uranium Input 1 : 2 Phosphorus + Input 2 : 1 Ferrite Dust – Output : 1 Uranium

: 2 Phosphorus + : 1 Ferrite Dust – : 1 Uranium Input 1 : 2 Phosphorus + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 1 Uranium

: 2 Phosphorus + : 1 Pure Ferrite – : 1 Uranium Input 1 : 2 Gamama Root + Input 2 : 1 Salt – Output : 1 Uranium

: 2 Gamama Root + : 1 Salt – : 1 Uranium Input 1 : 1 Ferrite Dust + Input 2 : 1 Radon – Output : 1 Uranium

: 1 Ferrite Dust + : 1 Radon – : 1 Uranium Input 1 : 1 Radon + Input 2 : 1 Pure Ferrite – Output : 2 Uranium

: 1 Radon + : 1 Pure Ferrite – : 2 Uranium Input 1: 1 Radon + Input 2: 1 Magnetised Ferrite – Output: 3 Uranium

Large Refiner recipes

The Large Refiner adds one more layer of input to the process, meaning you can have three inputs for a single product. Below is a list of all the Large Refiner recipes in No Man’s Sky.