FIFA 21: How to complete End of an Era Lukasz Piszczek SBC – Requirements and solutions

Polish back Lukasz Piszczek is officially done with Dortmund, and that means a chance for FIFA 21 to honor the 36-year old. On June 14, EA Sports and the FIFA team released a new End of an Era SBC featuring a 93 OVR player item of Piszczek. So, how can you add the now-former Dortmund back? Let’s go over the requirements for this SBC.

How to complete End of an Era Lukasz Piszczek SBC

There are two parts to this SBC, meaning that you’ll need 22 players to complete this challenge. The requirements for the two parts are as follows:

Der BVB

Starting players – 11

Dortmund players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 84

Team Chemistry – Min. 70

Reward – Small Prime Gold Players Pack

Bundesliga

Starting players – 11

Bundesliga players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 86

Team Chemistry – Min. 60

Reward – Prime Electrum Players Pack

Solutions

Der BVB

ST: CF Memphis Depay (85 OVR)

LM: LM Rafa (83 OVR)

RM: RW Hulk (80 OVR)

CAM: CAM Oscar (83 OVR)

LCDM: RM Pizzi (84 OVR)

RCDM: CM Paulinho (83 OVR)

LB: LB Grimaldo (84 OVR)

LCB: CB Jan Vertonghen (83 OVR)

RCB: CB Leonardo Bonucci (85 OVR)

RB: LM Thorgan Hazard (83 OVR)

GK: GK Gianluigi Donnarumma (85 OVR)

Bundesliga

ST: ST Raul Jimenez (84 OVR)

LCAM: CM Joao Moutinho (83 OVR)

RCAM: CAM Martin Odegaard (83 OVR)

LM: LW Salif Mane (90 OVR)

RM: RW Mo Salah (90 OVR)

CM: CM Donny van de Beek (83 OVR)

LB: GK Keylor Navas (87 OVR)

LCB: GK Kevin Trapp (83 OVR)

RCB: GK Lucas Hradecky (83 OVR)

RB: RB Azpilicueta (84 OVR)

GK: GK Koen Casteels (83 OVR)

Card information via FUTBIN. This challenge will expire on June 18.