Monster List & Synthesis Recipes for Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince features over 500 monsters. Some return once again from previous entries of the saga, while some are completely new.

Thanks to the Synthesis mechanic, you don’t need to scout every monster in the world. In fact, some of them aren’t even available through scouting, which means you really can’t escape this in-game mechanic. It’s hard to keep track of the monsters you want to create and the parents you need to create them. That’s why in this guide, you’ll find a complete Monster List for Dragon Quest Monsters: The Dark Prince and how you can synthesize them.

DQM: The Dark Prince Monster List: G Rank

Appearance Monster Name Monster Type Synthesis Recipe Bubble Slime Slime Slime Shroom + Killer Gila Buddy Slime Slime Any Slime + Any Nature Fright Bulb Slime Any Slime + Any Demon Goonache Goodie Slime Shell Slime + Fromage Fray Healslime Slime Wing Slime + Lunatick Scallop Slime Slime Any Slime + Any Material She-Slime Slime Any Slime + Any Beast Slime Slime – Slimeshroom Slime Any Slime + Any Undead Wing Slime Slime Any Slime + Any Dragon Airbagon Dragon Killer Gila + Toady Damselfly Dragon Dragonthorn + Picksy Dragonthorn Dragon Any Dragon + Any Nature Killer Gila Dragon Any Dragon + Any Undead Komodo Dragon Any Dragon + Any Beast Nardragon Dragon Any Dragon + Any Material Pteranodon Dragon Any Dragon + Any Demon Small Fry Dragon Any Dragon + Any Slime Vegandragora Dragon Damselfly + Fright Bulb Antguzzler Beast Fat Rat + Airbagon Bunicorn Beast Fat Rat + Nardragon Candy Cat Beast Great Sabrecub + Fromage Fray Fat Rat Beast Any Beast + Any Undead Feralball Beast Any Beast + Any Nature Great Sabrecub Beast Any Beast + Any Slime Hammerhood Beast Mischievous Mole + Stump Chump Mischievous Mole Beast Any Beast + Any Material Mouseflap Beast Fat Rat + Wing Slime Pan Piper Beast Any Beast + Any Demon Platypunk Beast Bludgerigar + Teeny Sanguini Sham Hatwitch Beast Any Beast + Any Dragon Bantamweight Nature Stark Raven + Bludgerigar Bludgerigar Nature Any Nature + Any Beast Capsichum Nature Any Nature + Any Material Cruelcumber Nature Capsichum + Bambooligan Khalamari Kid Nature Any Nature + Any Slime Killerpillar Nature Any Nature + Any Dragon Mad Mollusk Nature Killerpillar + Lips Ornery Onion Nature Any Nature + Any Demon Stark Raven Nature Any Nature + Any Undead Toady Nature Khalamari Kid + Bunicorn Woebergine Nature Ornery Onion + Fright Bulb Blinkster Demon Winky + Ghost Bodkin Archer Demon Picksy + Cruelcumber Dracky Demon Gremlin + Bludgerigar Gremlin Demon Any Demon + Any Dragon Leery Lout Demon Any Demon + Any Material Lips Demon Drohl Drone + Toady Lump Wizard Demon Any Demon + Any Undead Lunatick Demon Any Demon + Any Nature Picksy Demon Any Demon + Any Slime Teeny Sanguini Demon Any Demon + Any Beast Winky Demon String Fella + Lunatick Drohl Drone Undead Any Undead + Any Demon Firespirit Undead Any Undead + Any Dragon Funghoul Undead Stump Chump + Slimeshroom Ghost Undead Soft Serve Spook + Sham Hatwitch Putrefido Undead Any Undead + Any Beast Skeleton Undead Firespirit + Leery Lout Skipper Undead Winky + Pan Piper Soft Serve Spook Undead Any Undead + Any Slime Stump Chump Undead Any Undead + Any Nature Wax Murderer Undead Any Undead + Any Material Bag o’ Laughs Material Any Material + Any Slime Bambooligan Material String Fella + Eggsoskelton Cumaulus Material Any Material + Any Nature Eggsoskeleton Material Any Material + Any Beast Fromage Fray Material Sacksquatch + Ghost Lampling Material Spitnik + Wax Murderer Mecha-Mynah Material Any Material + Any Dragon Mud Mannequin Material Sacksquatch + Woebergine Sacksquatch Material Any Material + Any Undead Spitnik Material Any Material + Any Demon String Fella Material Bag o’ Laughs + Leery Lout

DQM: The Dark Prince Monster List: F Rank

Appearance Monster Name Monster Type Synthesis Recipe Box Slime Slime Any Material + She-Slime Drake Slime Slime Any Slime + Any Dragon Feral Slime Slime Any Beast + Any Slime Mottle Slime Slime Slime + Any Beast Onion Slime Slime Any Slime + Any Nature She-Slime Slime Slime + Firespirit Slime Knight Slime Slime Stack + Leery Lout Slime Stack Slime Any Slime + Any Material Snail Slime Slime Shell Slime + Mad Mollusk Snowmangler Slime Any Slime + Any Undead Armoured Wartoise Dragon Any Dragon + Any Material Briny Bronco Dragon Any Dragon + Any Nature Croc-a-Bugle-Doo Dragon Bongo Drongo + Briny Bronco Drag Racer Dragon Any Dragon + Any Demon Flython Dragon Any Dragon + Any Undead Jargon Dragon Any Dragon + Any Beast Raptile Dragon Any Dragon + Any Slime Spitzfire Dragon Pteranodon + Foo Dog Boppin’ Badger Beast Any Beast + Any Slime Guaardvark Beast Any Beast + Any Undead Hawk Man Beast Any Demon + Any Beast Napir Beast Any Beast + Any Material Orc Beast Any Beast + Any Nature Powie Yowie Beast Snowmangler + Platypunk Robber Rabbit Beast Bunicorn + Any Demon Sunset Sultan Beast Vampire Cat + Spitnik Vampire Cat Beast Any Beast + Any Dragon Weartiger Beast Any Beast + Mummy Boy Bagworm Nature Any Nature + Any Beast Bullfinch Nature Foo Dog + Bantamweight Cactiball Nature Any Nature + Disfigurine Cyclown Nature Any Nature + Any Demon Garuda Nature Pteranodon + Bullfinch Leafy Larrikin Nature Monolog + Capsichum Mitey Oak Nature Any Nature + Any Slime Odd Cob Nature Any Nature + Any Undead Pogoin’ Penguin Nature Any Nature + Any Dragon Scissor Beatle Nature Any Nature + Any Material Suckling Ocker Nature Khalamari Kid + Khalamari Kid Cannonbrawler Demon Any Demon + Any Material Cloud Surfer Demon Dancing Devil + Cumaulus Dancing Devil Demon Any Demon + Any Undead Dessert Demon Demon Imp + Chocolate Golem Hood Demon Hammerhood + Mischievous Mole Imp Demon Any Demon + Any Slime Merman Demon Any Demon + Any Nature Pickayune Demon Any Demon + Any Dragon See Urchin Demon Lunatick + Khalamari Kid Succubat Demon Any Demon + Any Beast Whizzard Demon Blinkster + Lump Wizard Hellbound Horror Undead Any Undead + Any Demon King Kelp Undead Scarfish + Woebergine Monolog Undead Any Undead + Any Nature Muddy Hand Undead Any Material + Any Undead Mummy Boy Undead String Fella + Walking Corpse Restless Armour Undead Slime Knight + Bambooligan Scarfish Undead Any Undead + Any Slime Shadow Undead Hellbound Horror + Spitnik Skullrider Undead Any Undead + Any Dragon Walking Corpse Undead Any Undead + Any Beast Avian Android Material Any Material + Any Nature Bongo Drongo Material Any Material + Any Dragon Cannibox Material Bag o’ Laughs + Eggsoskelton Chocolate Golem Material Mud Mannequin + Goonache Goodie Disfigurine Material String Fella + Dragonthorn Erazor Blade Material Bambooligan + Wax Murderer Foo Dog Material Any Material + Any Beast Horrifying Saucers Material Any Material + Any Undead Hunter Mech Material Any Material + Restless Armour Mudraker Material Any Material + Any Slime Pocus Poppet Material Any Material + Any Demon

DQM: The Dark Prince Monster List: E Rank

Appearance Monster Name Monster Type Synthesis Recipe Dark Slime Slime Imp + Any Slime Behemoth Slime Slime Slime + Jargon Slick Slime Slime Box Slime + Bubble Slime Rubble Slime Slime Mottle Slime + Mudraker Spiny Slime Slime Snowmangler + Disfigurine Mouldy Slime Slime Slime Shroom + Muddy Hand Wyrtle Dragon Any Beast + Armoured Wartoise Cauldragon Dragon Jargon + Killer Gila Mandrake Major Dragon Raptile + Restless Armour Lumbering Lizard Dragon Dragonthorn + Drag Racer Meowgician Beast Cat Vampire + Any Demon Jumping Jackal Beast Orc + Great Sabrecub Jailcat Beast Candy Cat + Cannonbrawler Weaken Beakon Nature Bullfinch + Putrefido Octopot Nature Suckling Ocker + Orc Awebergine Nature Woebergine + Pogoin’ Penguin Spiked Hare Beast Bunicorn + Napir Ham Shamwitch Beast Sham Hatwitch + Drake Slime Dark Sabrecub Beast Great Sabrecub + Shadow Ratatattack Beast Mouseflap + Guaardvark Lump Shaman Demon Lump Wizard + Pocus Puppet Ogre Demon Hood + Cannonbrawler Peeper Demon Winky + Pocus Pupper Morphean Mushroom Undead Funghoul + Napir Dead Resident Undead Mummy Boy + Skullrider Skeleton Soldier Undead Skeleton + Restless Armour Freezing Fog Material Cumaulus + Snowmangler Hell Nino Material Cumaulus + Drake Slime Clockwork Cuckoo Material Mecha Mynah + Cyclown Prancing Pillar Material Pocus Puppet + Lampling Goodybag Material Bag o’ Laughs + Pogoin’ Penguin Scornet Nature Scissor Beatle + Odd Cob Cross Eye Beast See Urchin + Any Beast Hooper Trooper Demon Cyclown + Dancing Devil Chimaera Nature Pogoin’ Penguin + Imp Iron Maiden Undead Succubat + Pocus Puppet Jinkster Demon Blinkster + Pickayune Stabosaur Dragon Nardragon + Erazor Blade Beleth Demon Dancing Devil + Erazor Blade Angel Slime Slime Healslime + Mitey Oak Beanie Meanie Nature Odd Cob + Cruelcumber Splatypunk Beast Platypunk + Guaardvark Escudogre Material Hunter Mech + Leery Lout Bodkin Fletcher Demon Bodkin Archer + Walking Corpse Drackolyte Demon Dracky + Whizzard

This guide is a work in progress. I’ll make sure to keep it updated with monsters from ranks D to S as I unlock them in the game.