FIFA 22: How to complete Fantasy FUT Sandro Tonali SBC – Requirements and solutions

It’s the start of the weekend, and the FIFA 22 Fantasy FUT promo. In addition to a new Objectives challenge, EA Sports and the FIFA 22 team released a new Fantasy FUT SBC on March 18. The reward for this one is an 89 OVR player item of AC Milan midfielder Sandro Tonali. So, how can you add it to your collection? Let’s take a look at the requirements, plus some helpful solutions.

How to complete Fantasy FUT Tonali SBC

Screenshot by Gamepur

In order to complete this SBC. FIFA users will need to complete three different lineups. Here are the requirements for each one:

Rossoneri

Starting players – 11

AC Milan players – Min. 1

Team of the Week players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 83

Team Chemistry – Min. 70

Italy

Starting players – 11

Italy players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 85

Team Chemistry – Min. 65

Serie A TIM

Starting players – 11

Serie A players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 86

Team Chemistry – Min. 55

Solutions

Expect to pay around 230,000-240,000 Coins for this SBC. If you have the currency for it, here are some solutions that can help you out:

Rossoneri

ST: ST Iago Aspas (84 OVR)

ST Iago Aspas (84 OVR) LM: ST Alvaro Morata (83 OVR)

ST Alvaro Morata (83 OVR) RM: RW Marco Asensio (83 OVR)

RW Marco Asensio (83 OVR) CAM: CAM Iker Muniain (83 OVR)

CAM Iker Muniain (83 OVR) LCDM: CM Fabian Ruiz (82 OVR)

CM Fabian Ruiz (82 OVR) RCDM: CM Giovani Lo Celso (81 OVR)

CM Giovani Lo Celso (81 OVR) LB: LM Robin Gosens (83 OVR)

LM Robin Gosens (83 OVR) LCB: CB Simon Kjær (83 OVR)

CB Simon Kjær (83 OVR) RCB: CB Francesco Acerbi (83 OVR)

CB Francesco Acerbi (83 OVR) RB: TOTW GK Nahuel Guzman (82 OVR)

TOTW GK Nahuel Guzman (82 OVR) GK: GK Rui Patricio (82 OVR)

Italy

LST: ST Luis Suarez (88 OVR)

ST Luis Suarez (88 OVR) RST: ST Pierre-Emerick Aubameyang (85 OVR)

ST Pierre-Emerick Aubameyang (85 OVR) LM: LW Eden Hazard (85 OVR)

LW Eden Hazard (85 OVR) RM: RW Marco Asensio (83 OVR)

RW Marco Asensio (83 OVR) CAM: CF Memphis Depay (85 OVR)

CF Memphis Depay (85 OVR) LCDM: CM Youri Tielemans (84 OVR)

CM Youri Tielemans (84 OVR) RCDM: CM Nicolo Barella (84 OVR)

CM Nicolo Barella (84 OVR) LCB: CB Felipe (84 OVR)

CB Felipe (84 OVR) MCB: CB Stefan Savic (84 OVR)

CB Stefan Savic (84 OVR) RCB: CB Gerard Pique (84 OVR)

CB Gerard Pique (84 OVR) GK: GK David de Gea (84 OVR)

Serie A TIM

ST: ST Jamie Vardy (86 OVR)

ST Jamie Vardy (86 OVR) LW: LW Raheem Sterling (88 OVR)

LW Raheem Sterling (88 OVR) RW: RW Hakim Ziyech (84 OVR)

RW Hakim Ziyech (84 OVR) CM: CAM Bruno Fernandes (88 OVR)

CAM Bruno Fernandes (88 OVR) LCDM: CM Youri Tielemans (84 OVR)

CM Youri Tielemans (84 OVR) RCDM: CF Paulo Dybala (87 OVR)

CF Paulo Dybala (87 OVR) LB: LW Dusan Tadic (84 OVR)

LW Dusan Tadic (84 OVR) LCB: CB Harry Maguire (84 OVR)

CB Harry Maguire (84 OVR) RCB: GK David de Gea (84 OVR)

GK David de Gea (84 OVR) RB: RB Kieran Trippier (84 OVR)

RB Kieran Trippier (84 OVR) GK: GK Kasper Schmeichel (85 OVR)

This challenge will expire on March 25.