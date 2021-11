FIFA 22: How to complete POTM Lucas Paqueta SBC – Requirements and solutions

The Ligue 1 Player of the Month for October is Lyon striker Lucas Paqueta. A new POTM Squad Building Challenge featuring an 86 OVR player item of the Brazilian striker, but how can you get it done? Let’s take a look at the requirements, plus some solutions.

How to complete POTM Paqueta SBC

To complete this SBC, FIFA players will need to complete three different lineups. Each has its own unique set of requirements.

The requirements are as follows:

Brazil

Starting players – 11

TOTW players – Min. 1

Brazil players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 83

Team Chemistry – Min. 80

Reward – Small Prime Mixed Players Pack

Ligue 1

Starting players – Min. 1

Ligue 1 players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 84

Team Chemistry – Min. 75

Reward – Mixed Players Pack

Top Form

Starting players – Min. 1

Team of the Week players – Min. 1

Team Overall Rating – Min. 85

Team Chemistry – Min. 70

Reward – Prime Electrum Players Pack

Solutions

Brazil

ST: ST Edin Dzeko (83 OVR)

ST Edin Dzeko (83 OVR) LCAM: CF Henrikh Mkhitaryan (83 OVR)

CF Henrikh Mkhitaryan (83 OVR) MCAM: CM Arthur (83 OVR)

CM Arthur (83 OVR) RCAM: Hakan Çalhanoğlu (82 OVR)

Hakan Çalhanoğlu (82 OVR) LCDM: CDM Marten de Roon (82 OVR)

CDM Marten de Roon (82 OVR) RCDM: CDM Manuel Locatelli (82 OVR)

CDM Manuel Locatelli (82 OVR) LB: LB Alex Sandro (83 OVR)

LB Alex Sandro (83 OVR) LCB: CB Francesco Acerbi (83 OVR)

CB Francesco Acerbi (83 OVR) RCB: CB Kostas Manolas (83 OVR)

CB Kostas Manolas (83 OVR) RB: TOTW ST Burak Yilmaz (84 OVR)

TOTW ST Burak Yilmaz (84 OVR) GK: GK Salvatore Sirigu (82 OVR)

Ligue 1

ST: ST Iago Aspas (84 OVR)

ST Iago Aspas (84 OVR) LW: LW Lucas Ocampos (83 OVR)

LW Lucas Ocampos (83 OVR) RW: RW Marco Asensio (83 OVR)

RW Marco Asensio (83 OVR) LCM: CAM Alejandro Gomez (85 OVR)

CAM Alejandro Gomez (85 OVR) RCM: CAM David Silva (85 OVR)

CAM David Silva (85 OVR) CDM: CM Sergio Canales (83 OVR)

CM Sergio Canales (83 OVR) LB: LB Jose Gaya (83 OVR)

LB Jose Gaya (83 OVR) LCB: CB David Alaba (84 OVR)

CB David Alaba (84 OVR) RCB: CB Felipe (84 OVR)

CB Felipe (84 OVR) RB: ST Sergio Asenjo (83 OVR)

ST Sergio Asenjo (83 OVR) GK: GK Sergio Asenjo (83 OVR)

Top Form

LST: ST Gerard Moreno (88 OVR)

ST Gerard Moreno (88 OVR) RST: ST Iago Aspas (84 OVR)

ST Iago Aspas (84 OVR) LM: LWB Angelino (83 OVR)

LWB Angelino (83 OVR) RM: LM Filip Kostic (84 OVR)

LM Filip Kostic (84 OVR) CAM: CM Parejo (86 OVR)

CM Parejo (86 OVR) CDM: TOTW CM Maximilian Arnold (84 OVR)

TOTW CM Maximilian Arnold (84 OVR) LB: LB Raphael Guerreiro (84 OVR)

LB Raphael Guerreiro (84 OVR) LCB: CB Matthias Ginter (84 OVR)

CB Matthias Ginter (84 OVR) RCB: CB Thiago Silva (85 OVR)

CB Thiago Silva (85 OVR) RB: RM Leroy Sane (84 OVR)

RM Leroy Sane (84 OVR) GK: GK Koen Casteels (86 OVR)

This challenge will expire on December 18.