All confirmed cars in Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 takes players to Mexico with the largest map in the history of the series. From arid deserts, dense jungles, bustling towns, and even a volcano, you’ll need the right car for the terrain, and Turn 10 has you covered. With more than 500 (so far) confirmed cars for the game, you’ll find the perfect car for the job.

Forza Horizon 5 releases November 9 and the development team has been teasing what cars you’ll find in the racing game. The expanding list covers everything from offroad Jeeps, the mighty Ford Bronco Badlands, and the Mercedes-AMG ONE powered by Formula 1 hybrid technology. If you’re not quite sure what vehicle you want to get behind, you have plenty of time to decide. Here’s every confirmed car in Forza Horizon 5.

2001 Acura Integra Type R 2002 Acura RSX Type S 2017 Acura NSX 1973 Alpine A110 1600s 2017 Alpine A110 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car 1973 AMC Gremlin X 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST 2018 Apollo Intensa Emozione (and ‘Welcome Pack’ edition)* 2013 Ariel Atom 500 V8 2016 Ariel Nomad 1964 Aston Martin DB5 2013 Aston Martin V12 Vantage S 2016 Aston Martin Vantage GT12 2017 Aston Martin DB11 2017 Aston Martin Vulcan AMR Pro 2019 Aston Martin Vantage 2019 Aston Martin DBS Superleggera 2019 Aston Martin Valhalla Concept Car 1984 Audi Sport quattro 1995 Audi RS 2 Avant 2001 Audi RS 4 Avant 2003 Audi RS 6 2006 Audi RS 4 2009 Audi RS 6 2010 Audi TT RS Coupé 2011 Audi RS 3 Sportback 2011 Audi RS 5 Coupé 2013 Audi RS 4 Avant 2013 Audi RS 7 Sportback 2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro 2015 Audi RS 6 Avant 2015 Audi TTS Coupé 2015 Audi S1 2016 Audi R8 V10 plus 1958 Austin-Healey Sprite MkI 1939 Auto Union Type D 2014 BAC Mono 1930 Bentley 4-1/2 Litre Supercharged 1930 Bentley 8 Litre 2016 Bentley Bentayga 2017 Bentley Continental Supersports 1957 BMW Isetta 300 Export 1981 BMW M1 1988 BMW M5 1991 BMW M3 1995 BMW M5 1997 BMW M3 2002 BMW M3-GTR 2002 BMW Z3 M Coupe 2003 BMW M5 2005 BMW M3 2008 BMW M3 2008 BMW Z4 M Coupe 2009 BMW M5 2011 BMW 1 Series M Coupe 2011 BMW X5 M 2012 BMW M5 2013 BMW M6 Coupe 2014 BMW M4 Coupe 2015 BMW i8 2015 BMW X6 M 2016 BMW M2 Coupé 2016 BMW M4 GTS 2018 BMW M5 2019 BMW Z4 Roadster 1926 Bugatti Type 35 C 1992 Bugatti EB110 Super Sport 2011 Bugatti Veyron Super Sport 2018 Bugatti Chiron 2019 Bugatti Divo 1970 Buick GSX 1987 Buick Regal GNX 2016 Cadillac ATS-V 2016 Cadillac CTS-V Sedan 2018 Can-Am Maverick X RS Turbo R 2013 Caterham Superlight R500 1953 Chevrolet Corvette Forza Edition 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan 1957 Chevrolet Bel Air 1960 Chevrolet Corvette 1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 1967 Chevrolet Corvette Stingray 427 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 1970 Chevrolet Corvette ZR-1 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 1970 Chevrolet Camaro Z28 1979 Chevrolet Camaro Z28 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport 1995 Chevrolet Corvette ZR-1 1996 Chevrolet Impala Super Sport 2002 Chevrolet Corvette Z06 2009 Chevrolet Corvette ZR1 2015 Chevrolet Corvette Z06 2015 Chevrolet Camaro Z/28 2017 Chevrolet Camaro ZL1 2017 Chevrolet Colorado ZR2 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 2019 Chevrolet Corvette ZR1 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé 1970 Datsun 510 2013 DeBerti Design Jeep Wrangler Unlimited 2018 DeBerti Design Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck 2018 DeBerti Design Ford F-150 Prerunner 2019 DeBerti Design Toyota Tacoma TRD ‘The Performance Truck’ 1969 Dodge Charger R/T 1969 Dodge Charger Daytona HEMI 1970 Dodge Challenger R/T 2008 Dodge Viper SRT10 ACR 2013 Dodge SRT Viper GTS 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 Dodge Charger SRT Hellcat 2016 Dodge Viper ACR 2018 Dodge Durango SRT 2018 Dodge Challenger SRT Demon 2018 Exomotive Exocet Off-Road 2018 Exomotive Exocet Off-Road Forza Edition 1957 Ferrari 250 Testa Rossa 1957 Ferrari 250 California 1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 1968 Ferrari 365 GTB/4 1969 Ferrari Dino 246 GT 1984 Ferrari 288 GTO 1987 Ferrari F40 1994 Ferrari F355 Berlinetta 1995 Ferrari F50 1996 Ferrari F50 GT 2002 Ferrari Enzo Ferrari 2003 Ferrari 360 Challenge Stradale 2005 Ferrari FXX 2007 Ferrari 430 Scuderia 2009 Ferrari 458 Italia 2012 Ferrari 599XX Evolution 2013 Ferrari LaFerrari 2013 Ferrari 458 Speciale 2014 Ferrari FXX K 2015 Ferrari 488 GTB 2015 Ferrari F12tdf 2017 Ferrari 812 Superfast 2017 Ferrari GTC4Lusso 2018 Ferrari Portofino 2019 Ferrari 488 Pista 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe 1940 Ford De Luxe Coupe 1956 Ford F-100 1959 Ford Anglia 105E 1964 Ford GT40 Mk I 1965 Ford Mustang GT Coupe 1965 Ford Transit 1966 Ford #2 GT40 Mk II 1966 Ford Lotus Cortina 1967 Ford Racing Escort MK1 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback 1969 Ford Mustang Boss 302 1970 Ford GT70 1972 Ford Falcon XA GT-HO 1973 Ford Capri RS3100 1973 Ford Escort RS1600 1975 Ford Bronco 1977 Ford #5 Escort RS1800 MkII 1977 Ford Escort RS1800 1981 Ford Fiesta XR2 1985 Ford RS200 Evolution 1986 Ford Escort RS Turbo 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 1992 Ford Escort RS Cosworth 1993 Ford SVT Cobra R 1994 Ford Supervan 3 1999 Ford Racing Puma 2000 Ford SVT Cobra R 2003 Ford Focus RS 2005 Ford GT 2009 Ford Focus RS 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor 2011 Ford F-150 SVT Raptor 2011 Ford Transit SuperSportVan 2013 Ford Shelby GT500 2014 Ford Fiesta ST 2014 Ford Ranger T6 Rally Raid 2014 Ford #11 Rockstar F-150 Trophy Truck 2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute 2015 Ford Falcon GT F 351 2016 Ford Shelby GT350R 2017 Ford M-Sport Fiesta RS 2017 Ford Focus RS 2017 Ford GT 2017 Ford F-150 Raptor 2017 Ford #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta 2017 Ford #25 ‘Brocky’ Ultra4 Bronco RTR 2018 Ford #25 Mustang RTR 2018 Ford Mustang GT 2018 Ford Mustang RTR Spec 5 2018 Ford #88 Mustang RTR 2019 Ford Ranger Raptor 2020 Ford Mustang Shelby GT500 2020 Ford #2069 Ford Performance Bronco R (and ‘Welcome Pack’ edition)* 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM 2021 Ford Bronco 1989 Formula Drift #98 BMW 325i 1997 Formula Drift #777 Nissan 240SX 2006 Formula Drift #43 Dodge Viper SRT10 2007 Formula Drift #117 599 GTB Fiorano 2013 Formula Drift #777 Chevrolet Corvette 2015 Formula Drift #13 Ford Mustang 2016 Formula Drift #530 HSV Maloo GEN-F 2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z 2018 Funco Motorsports F9 1983 GMC Vandura G-1500 2012 Hennessey Venom GT 2019 Hennessey VelociRaptor 6×6 1973 Holden HQ Monaro GTS 350 1974 Holden Sandman HQ panel van 1977 Holden Torana A9X 1974 Honda Civic RS 1991 Honda CR-X SiR 1992 Honda NSX-R 1994 Honda Prelude Si 1997 Honda Civic Type R 2003 Honda S2000 2004 Honda Civic Type R 2005 Honda NSX-R 2005 Honda NSX-R GT 2007 Honda Civic Type R 2009 Honda S2000 CR 2015 Honda Civic Type R 2016 Honda Civic Coupe GRC 2018 Honda Civic Type R 1955 Hoonigan Chevrolet Bel Air 1965 Hoonigan Ford Hoonicorn Mustang 1965 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford Hoonicorn Mustang 1972 Hoonigan Chevrolet Napalm Nova 1977 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford F-150 ‘Hoonitruck’ 1978 Hoonigan Ford Escort RS1800 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution 1991 Hoonigan Rauh-Welt Begriff Porsche 911 Turbo 1991 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford Escort Cosworth Group A 1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion 1994 Hoonigan Ford Escort RS Cosworth WRC “Cossie V2” 2016 Hoonigan GYMKHANA 10 Ford Focus RS RX 1969 Hot Wheels Twin Mill 2011 Hot Wheels Bone Shaker 2014 HSV GEN-F GTS 2014 HSV Limited Edition GEN-F GTS Maloo 2006 HUMMER H1 Alpha 2019 Hyundai Veloster N 2015 Infiniti Q60 Concept 1970 International Scout 800A 1956 Jaguar D-Type 1959 Jaguar Mk II 3.8 1961 Jaguar E-type 1964 Jaguar Lightweight E-Type 1991 Jaguar Sport XJR-15 1993 Jaguar XJ220 2010 Jaguar C-X75 2012 Jaguar XKR-S 2015 Jaguar F-Type R Coupé 2015 Jaguar XFR-S 2015 Jaguar XE-S 2016 Jaguar F-TYPE Project 7 2017 Jaguar F-PACE S 2018 Jaguar I-PACE 1976 Jeep CJ5 Renegade 2012 Jeep Wrangler Rubicon 2014 Jeep Grand Cherokee SRT 2016 Jeep Trailcat 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2020 Jeep Gladiator Rubicon 2002 Koenigsegg CC8S 2008 Koenigsegg CCGT 2015 Koenigsegg One:1 2016 Koenigsegg Regera 2017 Koenigsegg Agera RS 2020 Koenigsegg Jesko 2013 KTM X-Bow R 1967 Lamborghini Miura P400 1986 Lamborghini LM 002 1988 Lamborghini Countach LP5000 QV 1997 Lamborghini Diablo SV 1999 Lamborghini Diablo GTR 2008 Lamborghini Reventón 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV 2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 2011 Lamborghini Sesto Elemento 2011 Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 2013 Lamborghini Veneno 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 2016 Lamborghini Aventador Superveloce 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 2018 Lamborghini Huracán Performante 2019 Lamborghini Urus 1972 Land Rover Series III 1973 Land Rover Range Rover 1997 Land Rover Defender 90 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR 2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition 2020 Land Rover Defender 110 X 1997 Lexus SC300 2010 Lexus LFA 2015 Lexus RC F 2014 Local Motors Rally Fighter 1969 Lola #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB 1971 Lotus Elan Sprint 1997 Lotus Elise GT1 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 2012 Lotus Exige S 2016 Lotus 3-Eleven 2020 Lotus Evija 2008 Maserati MC12 Versione Corsa 2010 Maserati Gran Turismo S 2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition 2017 Maserati Levante S 1990 Mazda Savanna RX-7 1994 Mazda MX-5 Miata 1997 Mazda RX-7 2002 Mazda RX-7 Spirit R Type-A 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 2011 Mazda RX-8 R3 2013 Mazda MX-5 2016 Mazda MX-5 1993 McLaren F1 1997 McLaren F1 GT 2013 McLaren P1 2015 McLaren 650S Coupe 2015 McLaren 570S Coupé 2018 McLaren 720S Coupé 2018 McLaren Senna 2018 McLaren 600LT Coupé 2019 McLaren 720S Spider 2019 McLaren Speedtail 2020 McLaren GT 2016 Mercedes-AMG C 63 S Coupé 2017 Mercedes-AMG GT R 2018 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 2018 Mercedes-AMG E 63 S 2021 Mercedes-AMG Mercedes-AMG ONE 1929 Mercedes-Benz SSK 1939 Mercedes-Benz W154 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupé 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR Forza Edition 2011 Mercedes-Benz SLS AMG 2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG 2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series 2013 Mercedes-Benz G 65 AMG 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG 2013 Mercedes-Benz E 63 AMG 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023 2014 Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck Forza Edition 2018 Mercedes-Benz X-Class 1971 Meyers Manx 1971 Meyers Manx Forza Edition 1986 MG Metro 6R4 1965 MINI Cooper S 2009 MINI John Cooper Works 2012 MINI John Cooper Works GP 2013 MINI X-Raid ALL4 Racing Countryman 2018 MINI John Cooper Works Countryman ALL4 2018 MINI X-Raid John Cooper Works Buggy 1988 Mitsubishi Starion ESI-R 1995 Mitsubishi Eclipse GSX 1997 Mitsubishi GTO 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR (and ‘Welcome Pack’ edition)* 2014 Morgan 3 Wheeler 1953 Morris Minor 1000 1953 Morris Minor 1000 Forza Edition 2010 Mosler MT900S 1933 Napier Napier-Railton 1969 Nissan Fairlady Z 432 1971 Nissan Skyline 2000GT-R 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R 1987 Nissan Skyline GTS-R (R31) 1990 Nissan Pulsar GTI-R 1992 Nissan Silvia CLUB K’s 1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec 1993 Nissan 240SX SE 1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo 1994 Nissan Silvia K’s 1995 Nissan NISMO GT-R LM 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec 1998 Nissan R390 1998 Nissan Silvia K’s Aero 2000 Nissan Silvia Spec-R 2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II 2003 Nissan Fairlady Z 2003 Nissan Fairlady Z Forza Edition 2004 Nissan Pickup #23 Rally Raid 2010 Nissan 370Z 2012 Nissan GT-R Black Edition 2016 Nissan Titan Warrior Concept 2017 Nissan GT-R 1984 Opel Manta 400 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster 2010 Pagani Zonda R 2016 Pagani Huayra BC 2016 Pagani Huayra BC Forza Edition 2011 Penhall The Cholla 1984 Peugeot 205 Turbo 16 1991 Peugeot 205 Rallye 2007 Peugeot 207 Super 2000 1971 Plymouth Cuda 426 Hemi 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS 1965 Pontiac GTO 1977 Pontiac Firebird Trans Am 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA Forza Edition 1959 Porsche 356 A 1600 Super 1970 Porsche #3 917 LH 1970 Porsche 914/6 1982 Porsche 911 Turbo 3.3 1985 Porsche #185 959 Prodrive Rally Raid 1987 Porsche 959 1989 Porsche 944 Turbo 1989 Porsche #65 Rothsport Racing 911 ‘Desert Flyer’ 1993 Porsche 968 Turbo S 1995 Porsche 911 GT2 1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion 2003 Porsche Carrera GT 2004 Porsche 911 GT3 2012 Porsche 911 GT2 RS 2014 Porsche 911 Turbo S 2014 Porsche 918 Spyder 2015 Porsche Cayman GTS 2016 Porsche 911 GT3 RS 2016 Porsche Cayman GT4 2017 Porsche Panamera Turbo 2018 Porsche 718 Cayman GTS 2018 Porsche 911 GT2 RS 2018 Porsche Cayenne Turbo 2018 Porsche Macan Rally Raid 2019 Porsche 911 Carrera S 2019 Porsche 911 GT3 RS 2019 Porsche 911 GT3 RS Forza Edition 2019 Porsche Macan Turbo 2020 Porsche Taycan Turbo S (and ‘Welcome Pack’ edition)* 2015 Radical RXC Turbo 2017 Ram 2500 Power Wagon 1972 Reliant Supervan III 1980 Renault 5 Turbo 1993 Renault Clio Williams 2008 Renault Mégane R26.R 2013 Renault Clio R.S. 200 EDC 2018 Renault MEGANE R.S. 2019 Rimac Concept Two 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck 2004 Saleen S7 2018 Saleen S1 1965 Shelby Cobra 427 S/C 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe 2021 SIERRA Cars RX3 1998 SUBARU Impreza 22B-STi Version 2004 SUBARU IMPREZA WRX STi 2005 SUBARU IMPREZA WRX STI 2008 SUBARU IMPREZA WRX STI 2011 SUBARU WRX STI 2013 SUBARU BRZ 2015 SUBARU WRX STI 1969 Toyota 2000GT 1974 Toyota Celica GT 1979 Toyota FJ40 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex 1989 Toyota MR2 SC 1992 Toyota Supra 2.0 GT 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 1994 Toyota Celica GT-Four ST205 1998 Toyota Supra RZ (and ‘Welcome Pack’ edition)* 2013 Toyota 86 2020 Toyota GR Supra 1998 TVR Cerbera Speed 12 2005 TVR Sagaris 2018 TVR Griffith 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 2005 Vauxhall Monaro VXR 2016 Vauxhall Corsa VXR 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe 1963 Volkswagen Beetle 1963 Volkswagen Beetle Forza Edition 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug 1970 Volkswagen #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug 1981 Volkswagen Scirocco S 1983 Volkswagen Golf GTI 1992 Volkswagen Golf Gti 16v Mk2 1995 Volkswagen Corrado VR6 1998 Volkswagen GTI VR6 Mk3 2003 Volkswagen Golf R32 2010 Volkswagen Golf R 2011 Volkswagen Scirocco R 2014 Volkswagen Golf R 2017 Volkswagen #34 Volkswagen Andretti Rallycross Beetle 1983 Volvo 242 Turbo Evolution 1997 Volvo 850 R 2015 Volvo V60 Polestar 2017 VUHL 05RR 1945 Willys MB Jeep 2019 Zenvo TSR-S

This list will be updated when more cars are released. As of this writing, there are 504 cars in Forza Horizon 5. Players can unlock cars by completing seasonal content and expand their garage with new cars and rewards every week.