All Practical Basketball Controls – PC, PS5, & Xbox

Crossover ( → → ← ) RT / R2 + move left + D‑Pad Left

Crossover ( ← → → ) RT / R2 + move right + D‑Pad Right

Escape Crossover ( → → ← ) RT / R2 + D‑Pad Left

Escape Crossover ( ← → → ) RT / R2 + D‑Pad Right

Double Crossover ( → ) RT / R2 + D‑Pad Right ×2

Double Crossover ( ← ) RT / R2 + D‑Pad Left ×2

Push Crossover ( → → ← ) RT / R2 + move forward + D‑Pad Left

Push Crossover ( ← → → ) RT / R2 + move forward + D‑Pad Right

Diagonal Stepback → RT / R2 + move right + D‑Pad Down

Diagonal Stepback ← RT / R2 + move left + D‑Pad Down

Forward Between‑Legs ( → → ← ) RT / R2 + forward + D‑Pad Left ×2