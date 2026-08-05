All Practical Basketball Controls – PC, PS5, & Xbox

Practical Basketball on Roblox is as complex as it gets when it comes to controls. Similar to games it is inspired by, such as NBA 2K, there are dozens of passing, dribbling, shooting, and other moves you can execute. With that in mind, we prepared the following list of
all Practical Basketball controls. All Practical Basketball Controls
In
Practical Basketball, you have two different control layouts depending on whether you are using a keyboard or a controller to play. Below you can find the full list of all controls in Practical Basketball: Keyboard (PC) Controls Passing
PASSING MOVE Keyboard INPUT Self Alley‑Oop / Lob F Alley‑Oop to Teammate T + number (1‑4) Set Screen Hold T Fake Pass Hold Q + 1‑ 4 Overhead Pass 1‑ 4 Chest Pass Shift + 1‑ 4 Flashy Pass Shift + double‑tap 1‑ 4 Bounce Pass Double‑tap 1‑ 4 Swing Pass → Hold D + 1‑ 4 Swing Pass ← Hold A + 1‑ 4 Bounce Swing → Hold D + double‑tap 1‑ 4 Bounce Swing ← Hold A + double‑tap 1‑ 4 Shooting
Shooting Move Keyboard Input Jump Shot Hold E Pump Fake Tap E Pump Fake (alternate) Hold E for ~0.2s Moving Shot → Shift + D + hold E Moving Shot ← Shift + A + hold E Fadeaway Shift + S + hold E Off‑Dribble → D + hold E Off‑Dribble ← A + hold E Shot Hesitation Shift + E Hesitation Pull‑up E while moving (any direction) Driving Finishes
FinishING MOVE Keyboard INPUT Layup Hold E while driving to hoop Floater Shift + E E Jelly Layup / Dunk Press Q after timing a layup/dunk Double‑Clutch Finish Press F after timing Driving Dunk Shift + Space Standing Dunk Hold Space Euro Step Shift + E E Hop Step Shift + E Spin Gather E E Side Step → Shift + D + E Side Step ← Shift + A + E Hop Step‑back Shift + S + E Behind‑Back Gather ( → to ←) Shift + E while moving ← (ball in right hand) Behind‑Back Gather ( ← to →) Shift + E while moving → (ball in left hand) Dribbles
Dribble Move Keyboard Input Hesitation → C Hesitation ← Z Crossover ( →→ ←) Z Crossover ( ←→ →) C Double Crossover ( →) C C Double Crossover ( ←) Z Z Stepback X Snatchback X X Behind‑Back ( →→ ←) C X Behind‑Back ( ←→ →) Z X Double Behind‑Back ( →) X Z Double Behind‑Back ( ←) X C Between‑Legs ( →→ ←) Z Z Between‑Legs ( ←→ →) C C Double Between‑Legs ( →) V C Double Between‑Legs ( ←) V Z Behind‑Back + Between ( →) V Z Behind‑Back + Between ( ←) V C Half Spin V Full Spin ( →→ ←) C X Z Full Spin ( ←→ →) Z X C Shammgod V V Driving Dribbles
Dribble Move Keyboard INPUT Crossover ( →→ ←) Shift + A + Z Crossover ( ←→ →) Shift + D + C Push Crossover ( →→ ←) Shift + W + Z Push Crossover ( ←→ →) Shift + W + C Escape Crossover ( →→ ←) Shift + Z Escape Crossover ( ←→ →) Shift + C Double Crossover ( →) Shift + C C Double Crossover ( ←) Shift + Z Z Diagonal Stepback → Shift + D + X Diagonal Stepback ← Shift + A + X Forward Between‑Legs ( →→ ←) Shift + W + Z Z Forward Between‑Legs ( ←→ →) Shift + W + C C Regular Between‑Legs ( →→ ←) Shift + Z Z Regular Between‑Legs ( ←→ →) Shift + C C Double Between‑Legs ( →) Shift + V C Double Between‑Legs ( ←) Shift + V Z Behind‑Back ( →→ ←) Shift + C X Behind‑Back ( ←→ →) Shift + Z X Double Behind‑Back ( →) Shift + X Z Double Behind‑Back ( ←) Shift + X C Forward Behind‑Back ( →→ ←) Shift + W + C X Forward Behind‑Back ( ←→ →) Shift + W + Z X Backward Behind‑Back ( →→ ←) Shift + S + C X Backward Behind‑Back ( ←→ →) Shift + S + Z X Misdirection ( →) Shift + D + Z Misdirection ( ←) Shift + A + C Lateral Glide ( →) Shift + C Lateral Glide ( ←) Shift + Z Backward Lateral Glide ( →) Shift + S + C Backward Lateral Glide ( ←) Shift + S + Z Drive ( →) Shift + W + C Drive ( ←) Shift + W + Z Triple Threat Moves
Tripple Threat Move Keyboard INPUT Jab → C Jab ← Z Jab (turn around) X Jab Exit → Shift + C Jab Exit ← Shift + Z Jab Exit (turned) Shift + X Post Moves
Post Move Keyboard INPUT Post Up Hold G Exit Post Release G Post Spin ( →→ ←) Release G + hold A Post Spin ( ←→ →) Release G + hold D Post Spin Gather ( →→ ←) Hold G + A + tap E Post Spin Gather ( ←→ →) Hold G + D + tap E Dropstep Hold G + direction ( W/ A/ S/ D) + double‑tap E Post Hopstep Hold G + W/ A/ D + tap E Post Hook → Hold G + D + hold E Post Hook ← Hold G + A + hold E Spin Hook ( →→ ←) Hold G + A + hold E Spin Hook ( ←→ →) Hold G + D + hold E Post Fade → Hold G + Shift + D + hold E Post Fade ← Hold G + Shift + A + hold E Post Fade (backwards) Hold G + Shift + S + hold E Spin Fade ( →→ ←) Hold G + Shift + A + hold E Spin Fade ( ←→ →) Hold G + Shift + D + hold E Fake → Hook ( →→ ←) Hold G + A + double‑tap E Fake → Hook ( ←→ →) Hold G + D + double‑tap E Fake → Fade ( →→ ←) Hold G + Shift + A + tap then hold E Fake → Fade ( ←→ →) Hold G + Shift + D + tap then hold E Console (PS5 & Xbox) Controls Passing
Passing Move Controller Input Self Alley‑Oop Hold LB/ L1 + press RS/ R3 Alley‑Oop to Teammate Hold LB/ L1 + RB/ R1 + teammate icon Set Screen Hold B / ◯ Fake Pass Hold LS/ L3 + A/ B/ X/ Y Overhead Pass Hold RB/ R1 + teammate icon Chest Pass Hold RB/ R1 + RT/ R2 + icon Flashy Pass Hold RB/ R1 + RT/ R2 + double‑tap icon Bounce Pass Hold RB/ R1 + double‑tap icon Swing Pass → RB/ R1 + LS right + icon Swing Pass ← RB/ R1 + LS left + icon Bounce Swing → RB/ R1 + LS right + double‑tap icon Bounce Swing ← RB/ R1 + LS left + double‑tap icon Shooting
Shooting Move Controller Input Shoot Hold X (Xbox) / □ (PS) Pump Fake Tap X / □ Pump Fake (alt) Briefly hold X / □ Moving Shot → Move right + RT/ R2 + hold X/ □ Moving Shot ← Move left + RT/ R2 + hold X/ □ Fadeaway Move backwards + RT/ R2 + hold X/ □ Off‑Dribble → Move right + hold X/ □ Off‑Dribble ← Move left + hold X/ □ Shot Hesitation RT/ R2 + tap X/ □ Hesitation Pull‑up Tap X/ □ while moving Driving Finishes
Finishing Move Controller Input Layup Run to rim + hold X/ □ Floater RT/ R2 + double‑tap X/ □ Spin Layup Press Y/ △ after timing Double Clutch / Jelly Press B/ ◯ or X/ □ after timing Driving Dunk RT/ R2 + Y/ △ Standing Dunk Hold Y/ △ Euro Step RT/ R2 + double‑tap X/ □ Hop Step RT/ R2 + tap X/ □ Spin Gather Double‑tap X/ □ Side Step → RT/ R2 + move right + tap X/ □ Side Step ← RT/ R2 + move left + tap X/ □ Hop Step‑back RT/ R2 + move backwards + tap X/ □ Behind‑Back Gather ( →→ ←) RT/ R2 + move left + tap X/ □ Behind‑Back Gather ( ←→ →) RT/ R2 + move right + tap X/ □ Dribbles (D-Pad)
Dribble Move D‑Pad Input Hesitation → D‑Pad Right Hesitation ← D‑Pad Left Crossover ( →→ ←) D‑Pad Left Crossover ( ←→ →) D‑Pad Right Double Crossover ( →) D‑Pad Right ×2 Double Crossover ( ←) D‑Pad Left ×2 Stepback D‑Pad Down Snatchback D‑Pad Down ×2 Behind‑Back ( →→ ←) D‑Pad Right + Down Behind‑Back ( ←→ →) D‑Pad Left + Down Double Behind‑Back ( →) D‑Pad Down + Left Double Behind‑Back ( ←) D‑Pad Down + Right Between‑Legs ( →→ ←) D‑Pad Left ×2 Between‑Legs ( ←→ →) D‑Pad Right ×2 Double Between‑Legs ( →) D‑Pad Up + Right Double Between‑Legs ( ←) D‑Pad Up + Left Behind‑Back + Between ( →) D‑Pad Up + Left Behind‑Back + Between ( ←) D‑Pad Up + Right Half Spin D‑Pad Up Full Spin ( →→ ←) Right + Down + Left Full Spin ( ←→ →) Left + Down + Right Shammgod D‑Pad Up ×2 Dribbles (Right Stick)
Dribble Move Right Stick (RS) Hesitation → RS Right Hesitation ← RS Left Crossover ( →→ ←) RS Left Crossover ( ←→ →) RS Right Double Crossover ( →) RS Right ×2 Double Crossover ( ←) RS Left ×2 Stepback RS Down Snatchback RS Down ×2 Behind‑Back ( →→ ←) RS Right + Down Behind‑Back ( ←→ →) RS Left + Down Double Behind‑Back ( →) RS Down + Left Double Behind‑Back ( ←) RS Down + Right Between‑Legs ( →→ ←) RS Left ×2 Between‑Legs ( ←→ →) RS Right ×2 Double Between‑Legs ( →) RS Up + Right Double Between‑Legs ( ←) RS Up + Left Behind‑Back + Between ( →) RS Up‑Left Behind‑Back + Between ( ←) RS Up‑Right Half Spin Flick RS Up Full Spin ( →→ ←) Rotate RS clockwise Full Spin ( ←→ →) Rotate RS counter‑clockwise Shammgod RS Up ×2 Driving Dribbles (D-Pad)
Explosive Move D‑Pad Input Crossover ( →→ ←) RT/ R2 + move left + D‑Pad Left Crossover ( ←→ →) RT/ R2 + move right + D‑Pad Right Escape Crossover ( →→ ←) RT/ R2 + D‑Pad Left Escape Crossover ( ←→ →) RT/ R2 + D‑Pad Right Double Crossover ( →) RT/ R2 + D‑Pad Right ×2 Double Crossover ( ←) RT/ R2 + D‑Pad Left ×2 Push Crossover ( →→ ←) RT/ R2 + move forward + D‑Pad Left Push Crossover ( ←→ →) RT/ R2 + move forward + D‑Pad Right Diagonal Stepback → RT/ R2 + move right + D‑Pad Down Diagonal Stepback ← RT/ R2 + move left + D‑Pad Down Forward Between‑Legs ( →→ ←) RT/ R2 + forward + D‑Pad Left ×2 Forward Between‑Legs ( ←→ →) RT/
Published: Aug 5, 2026 06:53 pm