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Cover image of the Practical Basketball controls list on Roblox.
Image by Gamepur
Category:
Guides

All Practical Basketball Controls – PC, PS5, & Xbox

Play like the GOAT in Practical Basketball!
Image of Aleksa Stojković
Aleksa Stojković
|

Published: Aug 5, 2026 06:53 pm

Practical Basketball on Roblox is as complex as it gets when it comes to controls. Similar to games it is inspired by, such as NBA 2K, there are dozens of passing, dribbling, shooting, and other moves you can execute. With that in mind, we prepared the following list of all Practical Basketball controls.

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All Practical Basketball Controls

In Practical Basketball, you have two different control layouts depending on whether you are using a keyboard or a controller to play. Below you can find the full list of all controls in Practical Basketball:

Keyboard (PC) Controls

Passing

PASSING MOVEKeyboard INPUT
Self Alley‑Oop / LobF
Alley‑Oop to TeammateT + number (1‑4)
Set ScreenHold T
Fake PassHold Q + 14
Overhead Pass14
Chest PassShift + 14
Flashy PassShift + double‑tap 14
Bounce PassDouble‑tap 14
Swing Pass Hold D + 14
Swing Pass Hold A + 14
Bounce Swing Hold D + double‑tap 14
Bounce Swing Hold A + double‑tap 14

Shooting

Shooting MoveKeyboard Input
Jump ShotHold E
Pump FakeTap E
Pump Fake (alternate)Hold E for ~0.2s
Moving Shot Shift + D + hold E
Moving Shot Shift + A + hold E
FadeawayShift + S + hold E
Off‑Dribble D + hold E
Off‑Dribble A + hold E
Shot HesitationShift + E
Hesitation Pull‑upE while moving (any direction)

Driving Finishes

FinishING MOVEKeyboard INPUT
LayupHold E while driving to hoop
FloaterShift + E E
Jelly Layup / DunkPress Q after timing a layup/dunk
Double‑Clutch FinishPress F after timing
Driving DunkShift + Space
Standing DunkHold Space
Euro StepShift + E E
Hop StepShift + E
Spin GatherE E
Side Step Shift + D + E
Side Step Shift + A + E
Hop Step‑backShift + S + E
Behind‑Back Gather ( to )Shift + E while moving (ball in right hand)
Behind‑Back Gather ( to )Shift + E while moving (ball in left hand)

Dribbles

Dribble MoveKeyboard Input
Hesitation C
Hesitation Z
Crossover ()Z
Crossover ()C
Double Crossover ()C C
Double Crossover ()Z Z
StepbackX
SnatchbackX X
Behind‑Back ()C X
Behind‑Back ()Z X
Double Behind‑Back ()X Z
Double Behind‑Back ()X C
Between‑Legs ()Z Z
Between‑Legs ()C C
Double Between‑Legs ()V C
Double Between‑Legs ()V Z
Behind‑Back + Between ()V Z
Behind‑Back + Between ()V C
Half SpinV
Full Spin ()C X Z
Full Spin ()Z X C
ShammgodV V

Driving Dribbles

Dribble MoveKeyboard INPUT
Crossover ()Shift + A + Z
Crossover ()Shift + D + C
Push Crossover ()Shift + W + Z
Push Crossover ()Shift + W + C
Escape Crossover ()Shift + Z
Escape Crossover ()Shift + C
Double Crossover ()Shift + C C
Double Crossover ()Shift + Z Z
Diagonal Stepback Shift + D + X
Diagonal Stepback Shift + A + X
Forward Between‑Legs ()Shift + W + Z Z
Forward Between‑Legs ()Shift + W + C C
Regular Between‑Legs ()Shift + Z Z
Regular Between‑Legs ()Shift + C C
Double Between‑Legs ()Shift + V C
Double Between‑Legs ()Shift + V Z
Behind‑Back ()Shift + C X
Behind‑Back ()Shift + Z X
Double Behind‑Back ()Shift + X Z
Double Behind‑Back ()Shift + X C
Forward Behind‑Back ()Shift + W + C X
Forward Behind‑Back ()Shift + W + Z X
Backward Behind‑Back ()Shift + S + C X
Backward Behind‑Back ()Shift + S + Z X
Misdirection ()Shift + D + Z
Misdirection ()Shift + A + C
Lateral Glide ()Shift + C
Lateral Glide ()Shift + Z
Backward Lateral Glide ()Shift + S + C
Backward Lateral Glide ()Shift + S + Z
Drive ()Shift + W + C
Drive ()Shift + W + Z

Triple Threat Moves

Tripple Threat MoveKeyboard INPUT
Jab C
Jab Z
Jab (turn around)X
Jab Exit Shift + C
Jab Exit Shift + Z
Jab Exit (turned)Shift + X

Post Moves

Post MoveKeyboard INPUT
Post UpHold G
Exit PostRelease G
Post Spin ()Release G + hold A
Post Spin ()Release G + hold D
Post Spin Gather ()Hold G + A + tap E
Post Spin Gather ()Hold G + D + tap E
DropstepHold G + direction (W/A/S/D) + double‑tap E
Post HopstepHold G + W/A/D + tap E
Post Hook Hold G + D + hold E
Post Hook Hold G + A + hold E
Spin Hook ()Hold G + A + hold E
Spin Hook ()Hold G + D + hold E
Post Fade Hold G + Shift + D + hold E
Post Fade Hold G + Shift + A + hold E
Post Fade (backwards)Hold G + Shift + S + hold E
Spin Fade ()Hold G + Shift + A + hold E
Spin Fade ()Hold G + Shift + D + hold E
Fake → Hook ()Hold G + A + double‑tap E
Fake → Hook ()Hold G + D + double‑tap E
Fake → Fade ()Hold G + Shift + A + tap then hold E
Fake → Fade ()Hold G + Shift + D + tap then hold E

Console (PS5 & Xbox) Controls

Passing

Passing MoveController Input
Self Alley‑OopHold LB/L1 + press RS/R3
Alley‑Oop to TeammateHold LB/L1 + RB/R1 + teammate icon
Set ScreenHold B /
Fake PassHold LS/L3 + A/B/X/Y
Overhead PassHold RB/R1 + teammate icon
Chest PassHold RB/R1 + RT/R2 + icon
Flashy PassHold RB/R1 + RT/R2 + double‑tap icon
Bounce PassHold RB/R1 + double‑tap icon
Swing Pass RB/R1 + LS right + icon
Swing Pass RB/R1 + LS left + icon
Bounce Swing RB/R1 + LS right + double‑tap icon
Bounce Swing RB/R1 + LS left + double‑tap icon

Shooting

Shooting MoveController Input
ShootHold X (Xbox) / (PS)
Pump FakeTap X /
Pump Fake (alt)Briefly hold X /
Moving Shot Move right + RT/R2 + hold X/
Moving Shot Move left + RT/R2 + hold X/
FadeawayMove backwards + RT/R2 + hold X/
Off‑Dribble Move right + hold X/
Off‑Dribble Move left + hold X/
Shot HesitationRT/R2 + tap X/
Hesitation Pull‑upTap X/ while moving

Driving Finishes

Finishing MoveController Input
LayupRun to rim + hold X/
FloaterRT/R2 + double‑tap X/
Spin LayupPress Y/ after timing
Double Clutch / JellyPress B/ or X/ after timing
Driving DunkRT/R2 + Y/
Standing DunkHold Y/
Euro StepRT/R2 + double‑tap X/
Hop StepRT/R2 + tap X/
Spin GatherDouble‑tap X/
Side Step RT/R2 + move right + tap X/
Side Step RT/R2 + move left + tap X/
Hop Step‑backRT/R2 + move backwards + tap X/
Behind‑Back Gather ()RT/R2 + move left + tap X/
Behind‑Back Gather ()RT/R2 + move right + tap X/

Dribbles (D-Pad)

Dribble MoveD‑Pad Input
Hesitation D‑Pad Right
Hesitation D‑Pad Left
Crossover ()D‑Pad Left
Crossover ()D‑Pad Right
Double Crossover ()D‑Pad Right ×2
Double Crossover ()D‑Pad Left ×2
StepbackD‑Pad Down
SnatchbackD‑Pad Down ×2
Behind‑Back ()D‑Pad Right + Down
Behind‑Back ()D‑Pad Left + Down
Double Behind‑Back ()D‑Pad Down + Left
Double Behind‑Back ()D‑Pad Down + Right
Between‑Legs ()D‑Pad Left ×2
Between‑Legs ()D‑Pad Right ×2
Double Between‑Legs ()D‑Pad Up + Right
Double Between‑Legs ()D‑Pad Up + Left
Behind‑Back + Between ()D‑Pad Up + Left
Behind‑Back + Between ()D‑Pad Up + Right
Half SpinD‑Pad Up
Full Spin ()Right + Down + Left
Full Spin ()Left + Down + Right
ShammgodD‑Pad Up ×2

Dribbles (Right Stick)

Dribble MoveRight Stick (RS)
Hesitation RS Right
Hesitation RS Left
Crossover ()RS Left
Crossover ()RS Right
Double Crossover ()RS Right ×2
Double Crossover ()RS Left ×2
StepbackRS Down
SnatchbackRS Down ×2
Behind‑Back ()RS Right + Down
Behind‑Back ()RS Left + Down
Double Behind‑Back ()RS Down + Left
Double Behind‑Back ()RS Down + Right
Between‑Legs ()RS Left ×2
Between‑Legs ()RS Right ×2
Double Between‑Legs ()RS Up + Right
Double Between‑Legs ()RS Up + Left
Behind‑Back + Between ()RS Up‑Left
Behind‑Back + Between ()RS Up‑Right
Half SpinFlick RS Up
Full Spin ()Rotate RS clockwise
Full Spin ()Rotate RS counter‑clockwise
ShammgodRS Up ×2

Driving Dribbles (D-Pad)

Explosive MoveD‑Pad Input
Crossover ()RT/R2 + move left + D‑Pad Left
Crossover ()RT/R2 + move right + D‑Pad Right
Escape Crossover ()RT/R2 + D‑Pad Left
Escape Crossover ()RT/R2 + D‑Pad Right
Double Crossover ()RT/R2 + D‑Pad Right ×2
Double Crossover ()RT/R2 + D‑Pad Left ×2
Push Crossover ()RT/R2 + move forward + D‑Pad Left
Push Crossover ()RT/R2 + move forward + D‑Pad Right
Diagonal Stepback RT/R2 + move right + D‑Pad Down
Diagonal Stepback RT/R2 + move left + D‑Pad Down
Forward Between‑Legs ()RT/R2 + forward + D‑Pad Left ×2
Forward Between‑Legs ()RT/