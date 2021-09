All Battle Pass rewards for Pokemon Unite: Season 2

Fledgling MOBA Pokemon Unite entered its second season to coincide with its mobile release. Like most free-to-play games, Pokemon Unite offers a seasonal Battle Pass with both free and premium rewards.

The Premium version of the Battle Pass is available in two tiers: the standard Premium Pass for 490 Aeos gems and the Premium Pass Plus for 840 Aeos gems. While the Premium Pass Plus tier doesn’t offer its own exclusive rewards, your Battle Pass will automatically begin at level 10.

Rank Reward Free or Premium? 1 Space Style: Lucario Premium 2 150 Aeos tickets Free 3 Kilt Set: Socks Premium 4 150 Aeos tickets Free 5 Kilt Set: Shoes Premium 6 150 Aeos tickets Free 7 Item Enhancer x30 Premium 8 150 Aeos tickets Free 9 Kilt Set: Innerwear Premium 10 Kilt Set: Outerwear Premium 11 Canvas Shoes (Indigo) Free 12 300 Aeos tickets Premium 13 Item Enhancer x15 Free 14 Diamond Pattern Pants (Green) Premium 15 Item Enhancer x15 Free 16 Aeos tickets x300 Premium 17 Item Enhancer x15 Free 18 Capri Pants (Black) Premium 19 150 Aeos tickets Free 20 Kilt Set: Bottoms Premium 21 Three-Quarter-Sleeve Shirt (Blue) Free 22 300 Aeos tickets Premium 23 Item Enhancer x15 Free 24 Simple Set: Socks Premium 25 150 Aeos tickets Free 26 Item Enhancer x30 Premium 27 150 Aeos tickets Free 28 Simple Set: Headwear Premium 29 Item Enhancer x15 Free 30 Simple Set: Innerwear Premium 31 Cropped Pants (Beige) Free 32 300 Aeos tickets Premium 33 Item Enhancer x15 Free 34 Simple Set: Bottoms Premium 35 Item Enhancer x15 Free 36 300 Aeos tickets Premium 37 150 Aeos tickets Free 38 Simple Set: Shoes Premium 39 Item Enhancer x15 Free 40 Simple Set: Outerwear Premium 41 150 Aeos Tickets Free 42 Item Enhancer x30 Premium 43 150 Aeos Tickets Free 44 Striped Long-Sleeve Shirt (Gray) Premium 45 Item Enhancer x15 Premium 46 300 Aeos Tickets Premium 47 Item Enhancer x15 Free 48 Design Long-Sleeve Shirt (Purple) Premium 49 150 Aeos Tickets Free 50 Space Set: Tops and Bottoms Premium 51 Item Enhancer x15 Free 52 300 Aeos tickets Premium 53 Item Enhancer x15 Free 54 Pokemon Face Hat (Venusaur) Premium 55 Item Enhancer x15 Free 56 300 Aeos tickets Premium 57 Item Enhancer x15 Free 58 200 Aeos tickets Premium 59 Item Enhancer x15 Free 60 Space Style: Gengar Premium

Once the Battle Pass has reached its maximum level, players obtain a free Battle Pass Prize Box for every 130 Battle Pass Points gained. Up to 21 Prize Boxes can be stored without claiming them.